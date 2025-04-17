الرئيس السوري يدخل قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم

صنفت مجلة “تايم” الأمريكية، الرئيس السوري أحمد الشرع “ضمن قائمة “Time100” للشخصيات المئة الأكثر تأثيرا لعام 2025″.

وقالت مجلة “Time” في مقال لها: “في ديسمبر الماضي، وبعد سنوات من بناء فصيل مسلح قوي (هيئة تحرير الشام) المصنفة دوليا كجماعة إرهابية، أطاح أحمد الشرع وتحالفه بحكومة بشار الأسد الوحشية في سوريا”.

وأضافت: “كان الشرع، ذو الصوت الهادئ، متحالفا سابقا مع تنظيم القاعدة ثم داعش، وقاتل كلا التنظيمين بشراسة لضمان استجابة مقاتليه له، ومؤخرا، شكل تحالفات مع مسلحين سوريين آخرين، وحصل على دعم تركي، كما أسس دويلة محافظة دينيا في شمال غرب سوريا حكمت بفعالية، وتواصلت مع الأقليات، لهزيمة الأسد، أدرك الشرع الطموح أنه يجب أن يصبح قائدا سياسيا إلى جانب كونه قوة عسكرية”.

وذكرت الصحيفة أن “الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا بأكملها، يوازن بين المتشددين الذين قادهم سابقا والسوريين الليبراليين الذين شعروا بالارتياح لرحيل الأسد”.

هذا و”كُتب الملف التعريفي للرئيس “أحمد الشرع” في قائمة “تايم 100″ لهذا العام بقلم روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق لدى سوريا”.