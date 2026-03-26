الرئيس السوري يزور ألمانيا.. اللاجئون على «رأس أولويات» الاجتماع

أعلنت مصادر إعلامية ألمانية أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين يوم الاثنين المقبل، في زيارة رسمية تأتي بعد إلغاء سابق كان مقررًا في منتصف يناير الماضي.

ولم تكشف الصحف الألمانية، بما فيها صحيفة «بيلد»، عن تفاصيل جدول أعمال الزيارة حتى الآن، وسط ترقب واسع للقاء المرتقب مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ويتوقع المراقبون أن يتركز اجتماع الرئيس الشرع مع المستشار ميرتس على ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا، استنادًا إلى الدعوة التي وجّهها المستشار الألماني للرئيس السوري في نوفمبر الماضي، والتي طالبت بمناقشة سبل دعم اللاجئين السوريين ومتابعة أوضاعهم في البلاد، وفق ما أفاد به «تلفزيون سوريا».

وفي ردها على الاستفسارات بشأن موعد اللقاء، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية: «يُعلن عادة عن المواعيد العلنية للمستشار الاتحادي يوم الجمعة من الأسبوع السابق»، دون تأكيد رسمي للموعد النهائي للاجتماع.

ويُظهر التقرير السنوي لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، الصادر مطلع مارس، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في ألمانيا انخفض بشكل ملحوظ، حيث بلغ نحو 151 ألف طلب في 2024، مقارنة بـ42 ألف طلب في 2025، ما يعكس تراجعًا واضحًا في أعداد المتقدمين.

سوريا.. إجلاء عشرات العائلات وخسائر واسعة جراء فيضانات في الحسكة

أعلن الدفاع المدني السوري عن وقوع أضرار كبيرة نتيجة الفيضانات والسيول التي اجتاحت محافظة الحسكة، ما أدى إلى إجلاء نحو 120 عائلة من منازلها بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضح الدفاع المدني أن الإحصاءات الأولية أظهرت تضرر أكثر من 1700 منزل بشكل كلي وجزئي، فضلاً عن تأثر أكثر من 1450 عائلة، في ظل ظروف إنسانية صعبة تواجهها المنطقة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن السيول غمرت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، ما تسبب بأضرار جزئية في المحاصيل الزراعية، الأمر الذي ينذر بخسائر إضافية في القطاع الزراعي.

وكانت مدينة الحسكة قد شهدت قبل يومين موجة فيضانات جديدة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الخابور، ما أدى إلى غمر مئات المنازل في الأحياء القريبة من مجرى النهر وإجبار مئات العائلات على النزوح مؤقتًا.

وتواصل فرق الدفاع المدني جهودها لتصريف المياه وفتح المجاري المائية، فيما يسعى السكان إلى حماية ممتلكاتهم والحد من الخسائر البشرية والمادية.

قوات “الأندوف” توثق الانتهاكات الإسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا

وثقت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في مناطق الفصل “الأندوف” الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوب سوريا، مع متابعة أوضاع المواطنين السوريين هناك.

وذكرت مصادر محلية في القنيطرة لقناة روسيا اليوم، أن وفدًا من قوات “الأندوف” التقى مختار البلدة لمناقشة تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية على حياة السكان، والتحديات الجسيمة التي يواجهونها نتيجة السياسة الإسرائيلية الممنهجة، والتي أسفرت عن قتل مواطنين، خطف آخرين، تخريب المحاصيل، ومنعهم من الاستفادة من أراضيهم للزراعة ورعي المواشي، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والمعيشي في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن “الأندوف” سعت خلال زيارتها إلى تقييم الوضع على الأرض ومناقشة آلية حماية المدنيين السوريين عن الصراع والتدخلات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها قوات “الأندوف” على الأرض لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا. ففي 12 مارس الجاري، نفذت القوات ميدانية دورية اعتيادية في ريف القنيطرة الأوسط، بالتزامن مع تحرك دورية أخرى داخل بلدة نبع الصخر، حيث قامت جولات على الطرق الرئيسية والفرعية في البلدة ومحيطها، قبل العودة إلى نقاط تمركزها في المنطقة.

وزارة الإعلام السورية توقف عمل منصات إعلامية غير مرخّصة داخل البلاد

أصدرت وزارة الإعلام السورية قرارًا يقضي بمنع عمل عدد من المواقع والمنصات الإعلامية على الأراضي السورية، بينها منصات “هاشتاغ” و”جسور نيوز” و”الدليل”.

وأوضح القرار أن سبب هذا الإجراء يعود إلى عدم حصول هذه المنصات على الترخيص الأصولي المعتمد من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية، رغم منحها مهلاً سابقة لتسوية أوضاعها القانونية.

وأكد مدير الشؤون الصحفية في الوزارة عمر حاج أحمد أن القرار يأتي بعد إصدار ثلاثة تعاميم خلال عام 2025، تضمنت منح المؤسسات الإعلامية مهلاً محددة لتجديد تراخيصها أو التقدم بطلبات ترخيص جديدة، مع التنبيه إلى إمكانية إلغاء الترخيص أو منع العمل في حال عدم الالتزام.

وأشار حاج أحمد إلى أن المنصات المذكورة “لم تبادر لاتخاذ إجراءات جدية بهذا الخصوص، رغم التواصل معها والاجتماع ببعضها أكثر من مرة”.

وأضاف أن أسباب المنع لا تقتصر على غياب الترخيص فحسب، بل تشمل مخالفات مهنية وأخلاقية، حيث تم رصد محتوى يتسم بعدم الدقة والموضوعية، إضافة إلى خطاب تحريضي يتضمن الكراهية والتنميط والافتراء، وهو ما يتعارض مع مدونات السلوك المهني ومواثيق الشرف الإعلامي.

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مماثلة بحق عشرات المؤسسات الإعلامية ودور النشر التي لم تجدد تراخيصها أو تعمل بشكل قانوني، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستشمل أيضًا منصات صانعي المحتوى في الفترة المقبلة.

وفي بيان صادر عن موقع “هاشتاغ” على موقعه الإلكتروني، اعتبر القرار مرفوضًا جملة وتفصيلاً، واصفًا إياه بأنه “إجراء تعسفي ذو طابع أمني وسياسي، يفتقر إلى أي أساس قانوني سليم ويكشف عن توجه لإعادة إغلاق المجال العام في سوريا”.

وأكد البيان أن الموقع يمتلك تراخيص قانونية في لندن ودبي، ويعمل ضمن أطر قانونية معترف بها دوليًا، ما يعزز من وضعيته المهنية والقانونية كمؤسسة إعلامية مستقلة.

العراق يعلن مشروع خط أنابيب جديد لضخ النفط إلى ميناء بانياس السوري

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس عن نيتها إطلاق خط أنابيب جديد لضخ النفط إلى ميناء بانياس السوري، في خطوة تهدف إلى زيادة صادراتها النفطية عبر ميناء جيهان التركي إلى نحو 650 ألف برميل يوميًا.

وأوضح وكيل الوزارة باسم محمد خضير أن منظومة نقل النفط العراقية تضم أنبوبين رئيسيين: الأول يقع داخل إقليم كردستان وأُنشئ عام 2014 بطاقة تصميمية تصل إلى 900 ألف برميل يوميًا، والثاني يمتد من كركوك إلى فيشخابور ويخضع لسيطرة الوزارة، بقدرة تصميمية تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأشار إلى أن الأنبوب الرئيسي تعرّض سابقًا لأعمال تخريبية حالت دون تشغيله بكامل طاقته، وهو الآن قيد التأهيل والفحص، مضيفًا أن إعادة تأهيل إحدى محطاته سيمكن من تشغيله بطاقة أولية تصل إلى 350 ألف برميل يوميًا، مع العمل على تأهيل محطة أخرى بالتعاون مع شركة المعدات الهندسية، ما قد يرفع القدرة التصديرية إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا.

فيما يخص خط كركوك – بانياس، بين خضير أنه غير صالح حاليًا، إلا أن هناك دراسة لإنشاء خط جديد يمتد من العراق إلى بانياس، ضمن خطة تشمل أيضًا إنشاء خط من البصرة إلى حديثة مع تفرعات نحو الأردن وبانياس. وأوضح أن المشروع ما زال في مرحلة التصاميم، ويتطلب تمويلاً كبيرًا لإنشاء الأنبوب ومحطاته ومنشآته المساندة.

وأكد وكيل الوزارة أن المشروع الاستراتيجي الجديد يهدف إلى تعزيز مرونة تزويد المصافي ونقل النفط بين الجنوب والشمال، خاصة في حالات الطوارئ، مثل تعطل الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن تصنيع الأنابيب يتم داخل العراق وفق المواصفات العالمية، مع استيراد المواد اللازمة.

وأوضح خضير أن الوزارة تعتزم دعوة الشركات للتنافس على تنفيذ المشروع، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومتي التصدير الجنوبية والشمالية، بما في ذلك التصدير عبر مينائي جيهان وبانياس، مع إمكانية التوجه إلى مشروع العقبة عند الحاجة، ودراسة إنشاء خطوط نقل إضافية باتجاه تركيا والأردن وسوريا.

واختتم خضير بالإشارة إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن استراتيجية وزارة النفط العراقية، حيث يجري التنسيق مع الشركات الناقلة والمشترين عبر شركة “سومو” المسؤولة عن تسويق النفط الخام.

رحيل الفنان السوري نديم شراباتي عن 97 عامًا… شيخ المسرحيين في حلب

ودّع الفنان السوري نديم شراباتي الحياة عن عمر ناهز 97 عامًا بعد أيام من دخوله في غيبوبة نقل على إثرها إلى قسم العناية المشددة في المشفى الجامعي بحلب.

ويُعد الراحل من الجيل المؤسس للفن السوري، حيث بدأ مسيرته الفنية عام 1947 وكرّس أكثر من سبعة عقود لخدمة المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، ما أكسبه لقب شيخ المسرحيين في حلب تقديرًا لدوره الريادي في تطوير الحركة المسرحية في المدينة.

وشارك نديم شراباتي في العديد من الأعمال البارزة على خشبة المسرح القومي في حلب ومسرح الشعب، إضافة إلى مشاركته في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات مهمة مثل خان الحرير وأخوة التراب والثريا. كما كان له حضور مميز في السينما بأفلام منها الفهد وبقايا صور ووقائع العام المقبل.

وانتسب الفنان الراحل إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1973، وظل طوال مسيرته مثالًا للفنان الملتزم بقضايا مجتمعه وفنه، وترك إرثًا فنيًا غنيًا خدم المسرح السوري وأسهم في بناء جيل من الفنانين الشباب.