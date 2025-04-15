الرئيس السوري يزور قطر.. تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

برفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وفي منشور على منصة “إكس”، كتب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني: “نرافق اليوم الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة (قطر) التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخل عنهم”.

هذا “ومن المقرر أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع، أثناء الزيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية، فضلا عن اجتماعه مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلاد”.

وأكدت قطر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، “موقفها الثابت في دعم الشعب السوري في سعيه نحو السلام والعدالة، مع استعدادها للتعاون مع الإدارة السورية في مختلف الملفات الدولية، وفي مقدمتها رفع العقوبات المفروضة على سوريا”.

وتأتي زيارة الشرع، بعدما زار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دمشق في 30 يناير، مهنئا الشرع “بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية”.

وخلال زيارته دمشق، “بحث أمير قطر والسلطة السورية “إطارا شاملا” لإعادة إعمار سوريا”، وفق ما أعلن الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد الخليفي.

وتناولت المحادثات “قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات المصرفية”، وأكد الخليفي “استمرار بلاده في تقديم الدعم على مختلف الصعد الإنسانية والخدمية، بما في ذلك مشاريع في مجال الكهرباء”.

وكان زار رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دمشق منتصف يناير.

وتُعدّ زيارة “الشرع” إلى قطر السادسة من نوعها منذ تولّيه رئاسة الجمهورية، بعد زيارات سابقة شملت كلاً من الإمارات، والسعودية، وتركيا، والأردن، ومصر، وخلال الأسبوع الجاري، أجرى الرئيس السوري زيارتين رسميتين إلى كل من تركيا والإمارات، حيث شارك في أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي على رأس وفد رسمي، ضمّ عقيلته لطيفة الدروبي، ووزير الخارجية أسعد الشيباني”.

سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار قذيفة في ريف درعا

أفادت مديرية صحة محافظة درعا جنوبي سوريا “بمقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في مدينة تسيل بريف المحافظة”.

وأهابت صحة درعا بالجميع “إبلاغ الفرق المختصة عن أي جسم غريب وعدم العبث به حرصا على السلامة”.

وفي سياق متصل بالأوضاع الأمنية في المحافظة، “أعادت قيادة شرطة محافظة درعا تفعيل ناحية ومخفر المسمية بريف المحافظة الشمالي لتعزيز حالة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وقال قائد شرطة المحافظة العميد بدر عبد الحميد لوكالة “سانا” إنه “تمت إعادة افتتاح ناحية ومخفر المسمية لتكون مركزا لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم”.

السفير السوري لدى موسكو ينفي المعلومات حول طلبه اللجوء في روسيا

نفى السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، المعلومات حول طلبه للجوء في روسيا.

وقال الجعفري لوكالة “سبوتنيك”، ردًا على سؤال عما إذا كان قد توجّه بالفعل إلى السلطات الروسية بطلب للجوء: “لا، هذا الخبر غير صحيح إطلاقًا. أنا مندهش من مصدر هذه المعلومات”.

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة السورية في روسيا، “بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة حول انتهاء عمل السفير السوري بشار الجعفري، ونقله إلى الإدارة المركزية في العاصمة السورية دمشق”.

وجاء بيان النفي بعد نشر قناة السفارة على تطبيق “تلغرام”، منشورا جاء فيه: “نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية”، حيث تشير طريقة الكتابة إلى عدم دقة المنشور، بالإضافة إلى صورتين مرفقتين مع النص.

وأصدر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق، “قرارًا يقضي بنقل كل من سفير الجمهورية العربية السورية في روسيا بشار الجعفري، وسفير سوريا في السعودية محمد سوسان، إلى الإدارة المركزية في دمشق”.

عودة الطيران الإماراتي إلى سوريا

كشف المدير العام لهيئة الطيران المدني الإماراتي سيف محمد السويدي، تفاصيل قرار استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا.

وقال السويدي لقناة “سكاي نيوز” إن “العودة متبادلة وستشمل كل شركات الطيران في سوريا وفي الإمارات”.

ولفت إلى أن “فريق عمل إماراتي انطلق إلى دمشق لوضع الترتيبات النهائية لعودة التشغيل بالتنسيق مع الجانب السوري”.

وأوضح السويدي أن “هذه الترتيبات الفنية لن تأخذ الكثير من الوقت، مشيرا إلى أنها ستنتهي في مدة أقصاها أسبوع”.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الإثنين، عن “استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية”.

ونقلت وكالة “وام” عن الهيئة قولها في بيان: “يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما”.