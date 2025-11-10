الرئيس السوري يصل إلى البيت الأبيض للقاء «ترامب»

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاثنين إلى البيت الأبيض، حيث يجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السورية.

ومن المتوقع أن تحظى الزيارة باهتمام إقليمي ودولي واسع، نظرًا لتداعياتها السياسية والأمنية، خصوصًا في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في سوريا والمنطقة.

ومنذ توليه السلطة عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي، كثّف الشرع من تحركاته الخارجية لإعادة بناء العلاقات مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق خلال السنوات السابقة.

ورجّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن يوقع الشرع خلال الزيارة اتفاقية لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي يضم أكثر من 80 دولة ويهدف إلى القضاء على التنظيم الإرهابي وتعزيز الأمن في المنطقة.