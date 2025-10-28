الرئيس السوري يصل إلى السعودية.. مناقشة التعاون الإقليمي والاقتصادي

وصل الرئيس أحمد الشرع إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، يرافقه وفد رسمي، للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وعقد الرئيس خلال زيارته لقاءات رسمية رفيعة المستوى، شملت اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بحضور وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي.

كما التقى الرئيس أحمد الشرع بوزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، في إطار تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.

وعقد الرئيس اجتماعًا آخر مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، لبحث فرص الاستثمار المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وزير المالية السوري: توسع مرتقب للبنوك السعودية في السوق السورية

رجّح وزير المالية السوري محمد يسر برنية انضمام بنوك سعودية جديدة إلى السوق السورية قريباً، بعد أن باشر مصرفان سعوديان نشاطهما في البلاد، في خطوة تعكس تصاعد التعاون المالي بين دمشق والرياض.

وفي تصريح لصحيفة الاقتصادية على هامش مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أوضح برنية أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في نشاط المؤسسات السعودية داخل سوريا، في إطار تعميق العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق قنوات مالية مباشرة لتحويل الأموال بين السعودية وسوريا بدأ بالفعل، إذ تنفذ بعض البنوك حالياً عمليات تحويل مباشرة، ما يبدد المخاوف لدى المستثمرين بشأن التحويلات المالية.

وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، كشف برنية أن سوريا تتلقى دعماً فنياً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيراً إلى وجود بعثات تعمل حالياً في دمشق لبحث آليات تنشيط الاقتصاد والإصلاح الإداري.

وأضاف أن هذا الانفتاح الإقليمي والدولي جاء بفضل الجهود السعودية والعربية الداعمة لسوريا، والتي شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي (نحو 15 مليون دولار)، إضافة إلى تقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام لدعم قطاع الطاقة السوري.