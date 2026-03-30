الرئيس السوري يصل برلين على رأس وفد وزاري

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد وزاري، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وألمانيا، بحسب بيان رسمي صادر عن مديرية الإعلام في الرئاسة السورية ونقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لقاءات مع كبار المسؤولين في ألمانيا وبريطانيا، لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتشهد العلاقات السورية الألمانية تعاونًا متواصلًا منذ إعادة افتتاح ألمانيا سفارتها في دمشق في 25 مارس 2025، بعد إغلاق دام 13 عامًا، كما تم تعيين قائم بالأعمال في برلين وافتتحت القنصلية العامة في مدينة بون.

في السياق ذاته، استؤنفت العلاقات السورية البريطانية، حيث استقبل الرئيس الشرع وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي في دمشق في 5 يوليو 2025، وتمت مناقشة العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

كما قام وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني بزيارة رسمية إلى بريطانيا في 12 نوفمبر 2025، التقى خلالها بعدد من المسؤولين البريطانيين، وتم رفع العلم السوري فوق السفارة السورية في لندن إيذانًا باستئناف عملها الرسمي بعد إغلاق استمر 14 عامًا.

وفي إطار الزيارة الرسمية إلى برلين، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وفدًا من أبناء الجالية السورية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حيث عبّر عن اعتزازه بتمسك أبناء الجالية بهويتهم الوطنية وارتباطهم بسوريا، مؤكدًا أهمية دورهم في نقل الصورة الحقيقية لسوريا والدفاع عن قضاياها.