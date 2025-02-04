الرئيس السوري يصل تركيا للقاء «أردوغان»

في أول زيارة له إلى أنقرة بعد تعيينه رئيسا، وصل الرئيس السوري “أحمد الشرع”، إلى تركيا، حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأمس، أكد فخر الدين آلتون، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، أن الشرع “سيزور أنقرة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وأضاف ألتون في منشور على منصة “إكس” يوم أمس: “ستناقش المحادثات في المجمع الرئاسي آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب، بالإضافة إلى تقييم الخطوات المشتركة التي يتعين على البلدين اتخاذها لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، كما ستتناول المحادثات الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري عبر المنصات الدولية متعددة الأطراف”.

وفي منتصف يناير الماضي، استقبل الرئيس أردوغان، وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز المخابرات العامة أنس خطاب، وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا، بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، حيث التقى والوفد المرافق له بولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.