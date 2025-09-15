الرئيس السوري يصل قطر للمشاركة بـ«القمة العربية الإسلامية» الطارئة

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تُعقد لمناقشة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر.

وكان في استقباله لدى وصوله سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع.

وتأتي هذه القمة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث يجتمع قادة الدول العربية والإسلامية لتنسيق مواقفهم تجاه الهجمات الإسرائيلية، ودعم قطر في مواجهة الاعتداءات.

وتسعى القمة إلى تقديم ردود حاسمة ومتماسكة على ممارسات إسرائيل، وتعزيز التضامن والدعم للدول التي تأثرت بهذه الهجمات، خصوصاً قطر التي شهدت تصعيداً أمنياً غير مسبوقاً لحماية المسؤولين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها.

كما تهدف القمة إلى إعادة تأكيد وحدة العمل العربي والإسلامي على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والعسكرية، وإعلان مواقف واضحة تدين الاعتداءات وتحذر من تداعيات استمرار هذا العدوان على استقرار المنطقة بأكملها.

سوريا: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة في عملية أمنية مشتركة بريف دمشق

نفذت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، عملية أمنية نوعية في ريف دمشق الغربي يوم الإثنين، في إطار جهود مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة.

وذكرت الوزارة عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، إضافة إلى ذخائر متنوعة كانت معدة للتهريب خارج البلاد، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أن التنسيق مع وزارة الدفاع مستمر لتعزيز الأمن ومنع تهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة، في سياق السعي لفرض سيادة القانون واستقرار جميع المناطق السورية.