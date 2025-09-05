الرئيس السوري يطلق «صندوق التنمية السوري».. خطوة جديدة نحو إعادة الإعمار  

في خطوة بارزة تعكس بداية مرحلة جديدة من البناء والاعتماد على الذات، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، إطلاق “صندوق التنمية السوري” خلال فعالية رسمية أقيمت في قلعة دمشق العريقة.

وأكد الشرع في كلمته خلال الحفل أن الهدف الأساسي من تأسيس الصندوق هو دعم عمليات إعادة الإعمار وتمويل المشاريع الحيوية عبر تقديم قروض حسنة بشفافية كاملة، مشددًا على أن هذا الصندوق “لن يكون بابًا للصدقات، بل وسيلة وطنية جامعة لإحياء الأرض وبناء سوريا الجديدة”.

وأشار الشرع إلى أن سوريا اليوم تمر بمنعطف حاسم، حيث يتوجب على كل السوريين في الداخل والخارج المساهمة في جهود إعادة بناء وطنهم الذي دفع ثمناً باهظًا من تضحيات، مضيفًا: “الإنفاق من أجل الوطن واجب وطني وديني، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب أمانة في أعناق الجميع”.

وفي جانب آخر من حديثه، وصف الشرع هذا الصندوق كفرصة تتيح لكل السوريين “شرف المساهمة في علاج جراح الوطن” ودعم مستقبل أجياله القادمة.

من جانبه، أوضح المدير العام لـ”صندوق التنمية السوري”، محمد صفوت رسلان، أن إطلاق الصندوق يشكل انطلاقة وطنية غير مسبوقة تجمع بين جهود الدولة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، وأبناء سوريا في الداخل والخارج، بهدف توحيد الطاقات وتعزيز التنمية وتحسين حياة المواطنين عبر مشاريع خدمية وتنموية واسعة.

وأضاف رسلان أن الصندوق، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم 112 الصادر في يونيو الماضي، هو مؤسسة اقتصادية مستقلة مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية، ومقرها في دمشق، ويركز على ترميم وتطوير البنية التحتية، من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء واتصالات، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ الحيوية، وتمويل مشاريع تنموية متنوعة عبر القرض الحسن.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة السورية لخلق بيئة مستقرة ومستدامة تضمن فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، ما يعكس إرادة صلبة في مواجهة التحديات التي خلفتها سنوات الحرب.

يُذكر أن “صندوق التنمية السوري” يمثل أملًا جديدًا للشعب السوري بعد سنوات من الصراعات، حيث من المتوقع أن يكون نقطة تحول في مسيرة إعادة البناء والتنمية الشاملة.

بيع سيارات عائلة الأسد في مزاد علني والتبرع بثمنها لصندوق التنمية السوري

أعلنت الرئاسة السورية عن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات عائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بهدف إعادة هذه السيارات إلى الشعب.

ويُقدر ثمن السيارات الأربع المعروضة بالمزاد بنحو 20 مليون دولار، وسيتم التبرع بالمبلغ لصندوق التنمية السوري الذي أُطلق حديثًا.

وسائل إعلام سورية: عقيلة أحمد الشرع تبرعت بـ 5000 دولار لصندوق التنمية السوري

أفادت وسائل إعلام سورية مساء الخميس، بأن لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، تبرعت بمبلغ 5000 دولار لصندوق التنمية السوري، الذي يهدف إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا.

وأكدت المصادر المحلية أن قيمة التبرعات لصالح الصندوق تجاوزت حتى الآن 59 مليون دولار، مع مشاركة أكثر من 220 متبرعاً بينهم وزراء في الحكومة السورية.

صالح مسلم يكشف عن لقاءات كردية تركية على مستوى وزارة الخارجية ومستويات أمنية أخرى

كشف صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال شرق سوريا، عن وجود لقاءات مع الجانب التركي على مستوى وزارة الخارجية ومستويات أمنية أخرى، في إطار تطورات العلاقات بين الجانبين.

وأشار مسلم في تصريحات صحافية إلى أن العلاقة بين الأكراد وتركيا قد تتحسن بسبب انطلاق عملية السلام في تركيا بناءً على اقتراح زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، رغم وجود بعض العقبات من أطراف في السلطة التركية.

وأضاف أن الاتهامات التركية لحزبه بالإرهاب كانت تستخدم كذريعة، إلا أن الدعم الشعبي التركي المتزايد لما يسمى بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ساهم في تراجع هذه الاتهامات، رغم أنها لم تنتهِ تمامًا بعد.

وأشار مسلم إلى أن اللقاءات التي جرت بين وفود كردية وتركية كانت تتم بشكل سري، لكن بينها اجتماعات مع مسؤولين أتراك كبار مثل نائب وزير الخارجية السابق فريدون سينيرلي أوغلو، وسفير تركيا في سوريا، في الفترة ما بين 2013 و2015، وكانت هذه اللقاءات معروفة لدى القيادة التركية العليا آنذاك.

وعبر مسلم عن تفاؤله بتحسن العلاقات بين الأكراد وتركيا إذا استمر الحوار والتواصل، مؤكداً استعداده للذهاب إلى تركيا كوسيط للحوار إذا طلب منه ذلك رسمياً.

وشدد على وجود خطوط حمراء بالنسبة للأكراد في شمال شرق سوريا، منها الإدارة الذاتية، حقوق المرأة، ونظام الرئاسة المشتركة، مؤكداً ضرورة مناقشة هذه القضايا وعدم فرضها كاشتراطات.

السويداء متمسكة بحق تقرير المصير مهما بلغت التضحيات

وجه الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والدول الأوروبية، مؤكداً أن حق تقرير المصير للسويداء حق مقدس يكفله القانون الدولي ولن يتراجعوا عنه مهما كانت التضحيات.

وقال الهجري إن طائفته متمسكة بقضية المختطفين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم دون شروط، مشدداً على ضرورة إعادة الأراضي والقرى المسلوبة إلى أصحابها الأصليين.

ودعا إلى دعم دولي فوري لإعادة إعمار القرى المنكوبة قبل حلول فصل الشتاء، مؤكداً جاهزية كوادر الطائفة لإدارة شؤون منطقتهم بما يحقق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

وأشار إلى ضرورة انسحاب الجماعات الإرهابية من القرى المحتلة لتوثيق الانتهاكات، رغم محاولات الحكومة المؤقتة طمس آثار الجرائم واستخدام مواد محرمة دولياً.

كما شكر الهجري الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودول التحالف الأوروبي، والأكراد، والعلويين في الساحل السوري على دعمهم، داعياً إلى استمرار الدعم وفتح المعابر الدولية لكسر الحصار عن أبناء السويداء.

وختم مؤكداً أن حق تقرير المصير هو حق مقدس ولن يتراجعوا عنه مهما كانت التضحيات، وسيواصلون النضال لتحقيق مستقبل آمن وكريم وعادل لشعبهم.

كشف حقيقة طائرة مسيرة تطلق اللهب لإشعال الحرائق عمداً في سوريا

نفت “خدمة تقصي الحقيقة” التابعة لوكالة “رويترز” صحة الفيديو المتداول الذي يظهر طائرة مسيرة تطلق ألسنة لهب باتجاه منطقة أشجار في جبال الساحل السوري، وزُعم أنه يُستخدم لإشعال حرائق الغابات عمدًا في سوريا خلال أغسطس 2025.

وأوضحت الوكالة أن الفيديو هو إعلان ترويجي لشركة أمريكية تُدعى “ثروفليم” مقرها أوهايو، تنتج طائرات مسيرة قاذفة اللهب تُستخدم في إزالة الحشائش الضارة، مكافحة الآفات، السيطرة على الحرائق عبر تقنية الحرق الخلفي، وليس لأغراض إحداث حرائق متعمدة.

وأكد الدفاع المدني السوري في رسالة لـ”رويترز” أنهم لا يستخدمون تقنية الحرق الخلفي إطلاقًا، ويعتمدون على طائرات مسيرة صغيرة من طراز “دي جيه أي مافيك إنتربرايز سيريز” لأغراض التصوير والرصد فقط.

كما نفى الدفاع المدني وجود أي محاولات لإشعال حرائق عمداً خلال الحرائق الأخيرة التي اندلعت في يوليو وأغسطس 2025 في مناطق جبل التركمان وريف حماة الغربي.

يُذكر أن عدة مناطق في جبال الساحل السوري شهدت حرائق غابات اندلعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، وقد أعلن وزير الطوارئ السوري رائد الصالح السيطرة على حرائق الغابات في ريف حماة الغربي مع متابعة المنطقة بدقة لمنع تجدد النيران.