الرئيس السوري يعتذر لأهالي دير الزور وينشر صورة عطر «رامب فيكتوري»

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالًا هاتفيًا مع محافظ دير الزور وعدد من وجهاء المحافظة، قدم خلاله اعتذارًا رسميًا لأهالي دير الزور شرق سوريا، على خلفية تصريحات أدلى بها والده خلال مقابلة تلفزيونية أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الاتصال أن أهالي دير الزور يحظون بمكانة خاصة لدى جميع السوريين، مشددًا على أن «أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس»، في إشارة واضحة إلى تقديره العميق لأبناء المحافظة.

وأضاف أن ما صدر من تصريحات مسيئة لأهالي دير الزور «أوجعه شخصيًا قبل أن يمس مشاعر السكان»، موضحًا أن حقوقهم محفوظة بالكامل، وأن تاريخ أبناء المحافظة ومواقفهم الوطنية تسبق كل الأقوال وتشهد لهم.

وأوضح الرئيس السوري أن ما حدث قد يكون «زلة غير مقصودة أو نتيجة اجتزاء لبعض العبارات من سياقها الإعلامي»، مقدّمًا اعتذارًا باسم والده وباسم كل من تأثر من أبناء المحافظة، ومؤكدًا عمق العلاقة بين الدولة وأهالي دير الزور ريفًا ومدينة.

وخلال الاتصال، وجه أحد وجهاء المحافظة دعوة للرئيس السوري لزيارة دير الزور، مشيرًا إلى شوق الأهالي لاستقباله، فيما أشار الشرع إلى أنه بحث مع محافظ دير الزور ترتيبات زيارة مرتقبة خلال أقرب فرصة ممكنة.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس السوري عن حزمة مشاريع تنموية يجري الإعداد لها لدعم محافظة دير الزور، تشمل إنشاء مستشفيات وجسور ومشاريع استثمارية، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية.

وأشار إلى أن الرؤية التنموية تستهدف تحويل دير الزور إلى أحد أبرز المراكز الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطط لإعادة تنشيط المناطق الشرقية وتعزيز الاستقرار فيها.

وكان نشر حسين الشرع، والد الرئيس السوري، توضيحًا عبر صفحته على فيسبوك، أكد فيه أن تصريحاته أُخرجت من سياقها خلال المونتاج، موضحًا أن حديثه كان يدور حول الفجوة بين الريف والمدن نتيجة سياسات سابقة، وليس إساءة لأهالي دير الزور.

وأضاف أنه تربطه علاقات قوية مع أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه طلب لاحقًا حذف العبارات التي اعتُبرت مسيئة من المقابلة، مؤكدًا أن طرحه كان يركز على توزيع المسؤوليات بين أبناء الريف والمدن.

الرئيس السوري أحمد الشرع ينشر صورة “عطر ترامب فيكتوري” ويعلق: لقاء ترك عبقًا مميزًا بين دمشق وواشنطن

نشر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، صورة عبر حسابه على منصة “إكس”، أظهرت عطر “ترامب فيكتوري” الذي تلقاه كهدية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقاء سابق في البيت الأبيض، في مشهد أعاد تسليط الضوء على طبيعة العلاقة المتجددة بين دمشق وواشنطن.

وأظهرت الصورة علبتين من العطر باللونين الأحمر والأسود، تحملان اسم “ترامب فيكتوري” بخط ذهبي، إلى جانب بطاقة رسمية تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعلّق الرئيس السوري أحمد الشرع على الصورة قائلًا إن “بعض اللقاءات تترك أثرًا، أما لقاؤنا فقد ترك عبقًا مميزًا”، في إشارة رمزية إلى دلالة اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض.

وأضاف في منشوره أن الأمل يحدوه في أن تستمر روح ذلك اللقاء في تعزيز العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، وبناء مسار أكثر متانة وفاعلية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت البطاقة المرفقة مع الهدية عبارة شخصية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجهة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، جاء فيها: “أحمد، الجميع يتحدث عن الصورة التي التقطناها عندما أهديتك هذا العطر الجميل في حال نفد منك”.

وكان مقطع فيديو قد انتشر في نوفمبر الماضي يوثق لحظة داخل البيت الأبيض، ظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يرشّ عطرًا من مجموعته الخاصة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أن يقدمه له كهدية، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا حينها.

كما شمل المقطع لحظة قيام ترامب برش العطر ذاته على وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مشاركته في المباحثات الأميركية السورية التي عُقدت في البيت الأبيض.

وجاء ذلك اللقاء ضمن سياق سياسي كان يهدف إلى إعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن ودمشق، بعد التطورات السياسية التي أعقبت تولي الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم عقب انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

Some meetings leave an impression; ours apparently left a fragrance.

Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your generosity and for topping up this precious gift. May the spirit of that meeting continue to shape a stronger relationship between Syria and the United States. pic.twitter.com/4rVXeYt8zs — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) May 19, 2026