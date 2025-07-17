الرئيس السوري يكشف عن وساطات دولية لإيقاف الضربات الإسرائيلية

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة متلفزة فجر الخميس، عن تدخلات دولية حالت دون استمرار الضربات الإسرائيلية المكثفة على العاصمة دمشق وعدة مناطق سورية، والتي وقعت يوم أمس.

وأشار الشرع إلى أن الغارات استهدفت منشآت مدنية وعسكرية، أبرزها مبنى هيئة الأركان في وسط دمشق وقصر الشعب المطل على الجبال المحيطة بالعاصمة.

وأكد أن الضربات جاءت في محاولة لإفشال جهود الحكومة السورية في استعادة الاستقرار بمحافظة السويداء وطرد الفصائل المسلحة.

وأوضح أن الوضع كان يتجه نحو تصعيد خطير لولا تدخل وساطات أمريكية وعربية وتركية ساهمت في تهدئة التوتر. وقال: “الوساطات أنقذت المنطقة من مصير مجهول”.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أن بلاده تعمل على خفض التوتر في سوريا، كاشفاً عن تواصله مع الجانبين السوري والإسرائيلي لحل الأزمة، واصفاً ما يحدث بأنه “سوء فهم بين الطرفين”.

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن وقف إطلاق النار سيبدأ خلال ساعات، مشيراً إلى أن تركيا على تواصل مستمر مع أطراف النزاع منذ بدء الهجمات.

وفي تطور موازٍ، أفاد مصدر في “الهيئة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز” بأن الزعيم الروحي في السويداء، حكمت الهجري، ناشد قادة دوليين وإقليميين – من بينهم نتنياهو، ترامب، محمد بن سلمان، والملك عبد الله الثاني – للتدخل وحماية أبناء الطائفة الدرزية.

بدورها، دعت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان المجتمع الدولي إلى التدخل السريع للضغط من أجل وقف إطلاق النار في سوريا، محذرة من تداعيات التصعيد على المدنيين.