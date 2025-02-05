الرئيس السوري والتركي يتبادلان «الرسائل».. فماذا قالا؟

وجّه الرئيس السوري أحمد الشرع، رشالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيدا بحسن الضيافة والاستقبال الذي لاقاه خلال زيارته أمس الثلاثاء إلى تركيا، معربا عن خالص امتنانه وتقديره للرئيس أردوغان.

ونقلت الصفحة الرسمية لـ”رئاسة الجمهورية العربية السورية” عن الشرع قوله: إن “موقف تركيا الإيجابي والمشرف في دعم قضية الشعب السوري العادلة يمثل نموذجا في الأخوة بين الشعبين”.

وأعرب الشرع، “عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق بين دمشق وأنقرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية “بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في مواجهة التحديات في المرحلة القادمة”.

من جهته قال الرئيس التركي: “زيارة الرئيس السوري إلى أنقرة حدث هام في ظل المنعطف التاريخي الذي نشهده، حيث ناقشت معه قضايا حساسة للغاية خلال زيارته لأنقرة”، مضيفا: “اتفقنا مع الرئيس السوري على قرارات مهمة من شأنها تغيير مستقبل المنطقة”.

وأمس الثلاثاء، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث عقدت محادثات ثنائية بين الجانبين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ناقشا خلالها آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.