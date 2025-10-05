الرئيس الصربي: الحرب قادمة لا محالة وجميع الدول تستعد لها

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن الحرب العالمية على وشك الاندلاع، مشيراً إلى أن جميع دول العالم تستعد لهذا الصراع الكبير.

وجاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة Kurir، حيث قال فوتشيتش: “الجميع يستعد للحرب. وعندما يستعدون لها، فهذا يعني أنها ستندلع. وهذا ما سيحدث، أؤكد لكم، لأنني أرى ما يحدث وكيف يترقبه الجميع من حولي”.

وأضاف الرئيس الصربي أن التوترات العالمية الحالية تدفع البلدان إلى اختيار الجوانب التي ستنضم إليها في هذا الصراع المحتمل.

يأتي هذا التصريح في ظل تحذيرات مماثلة صدرت عن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي حذر الأسبوع الماضي من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، داعياً القوى الكبرى إلى تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى اندلاعها، مشيراً إلى أن الوضع العالمي الراهن قد ينفجر في أي لحظة.