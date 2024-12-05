الرئيس الصربي يحذّر «الناتو» وواشنطن من الاعتداء على روسيا

حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، “الناتو” وواشنطن من ضرب الأراضي الروسية.

وأعرب فوتشيتشن “عن ثقته بأن الرئيس فلاديمير بوتين، لن يتردد أبدا في الرّد بضربة أقوى من تلك التي قد تتعرض لها بلاده”.

وقال فوتشيتش: “أعتقد أن حلف “الناتو” والولايات المتحدة سيغيران موقفهما في الأسابيع الستة المقبلة ليس فقط على المستوى التكتيكي، بل وعلى المستوى الاستراتيجي أيضا، سيحاولان استهداف الروس وإلحاق أضرار بهم، قد يوجهان ضربات لمخازن الذخيرة ومواقع النفط والغاز وكل شيء آخر”.

وأضاف: “إذا حدث ذلك، فإنه لاعتقادهما بأن “بوتين” لن يرد عليهما أو على إحدى دول “الناتو”، بل سيضرب أوكرانيا بقوة، أعتقد أن “بوتين” لن يكون بطيئا في الرد بضربة انتقامية أقوى”.

هذا وكان حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “من عواقب الهجمات على الأراضي الروسية، وقال إن الذين يحاولون تصعيد الوضع في أوكرانيا سينالون عقوبة مستحقة”.