الرئيس الصيني: سنُعزز الاستثمار في مختلف القطاعات وأهمها شبكة الجيل الخامس

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ستعزز الاستثمار في مختلف القطاعات، وعلى رأسها شبكة الجيل الخامس والذكاء الصناعي والنقل والطاقة وزيادة التوظيف.

وبحسب ما نقلت شبكة” سي إن بي سي”، فإن الرئيس الصيني شدّد على بذل جهود لتخطي التأثير السلبي الناتج عن مرض فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” لضمان تحقيق البلاد لأهدافها المتعلقة بالحد من الفقر وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وفق قوله.

وحث بينغ على بذل جهود قوية لضمان أداء مستقر في التوظيف والمالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي وتوقعات السوق.

وأضاف: “إن بكين ستركز على توظيف خريجي الجامعات والعمال المهاجرين وقدامى المحاربين المتقاعدين وتعزيز التوظيف وتنفيذ المشروعات عبر قنوات عديدة”.

يأتي ذلك في حين، ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، انخفض إلى 959 يوم الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد لأقل من ألف حالة.

وتأتي تصريحات الرئيس الصيني بعد أن ذكرت لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بمرض “كوفيد-19″، انخفض إلى 959 يوم الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد لأقل من ألف حالة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”.