 الرئيس الصيني في جولة أوروبية.. وفرنسا تتحضّر لحل الخلافات التجارية

غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ، بكين صباح اليوم الأحد، للقيام بزيارة دولة إلى كل من فرنسا وصربيا والمجر، تلبية لدعوة من كل من رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس المجر تاماس سوليوك ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ونقلت وسائل إعلامية، أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيحاول خلال الزيارة، إقناع نظيره الصيني، بالعمل على تقليص أوجه الخلل التجاري بين البلدين”.

وقال مستشار في الإليزيه: “علينا أن نواصل حث السلطات الصينية على منحنا المزيد من الضمانات بشأن القضايا التجارية”.

كما قال مسؤولون ، بأن “فرنسا ستسعى أيضا إلى إحراز تقدم بشأن فتح الأسواق الصينية أمام صادراتها الزراعية”.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان: “تأتي الزيارة بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين في أبريل 2023”.

يذكر أن هذه أول جولة أوروبية للرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ خمس سنوات.

وبحسب وكالة شينخوا، “يضم الوفد المرافق للرئيس شي قرينته بنغ لي يوان، و تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب، و وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني”.