الرئيس الصيني لـ«بوتين»: بكين وموسكو تتقدمان دائماً يداً بيد

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتشجيع “السلام العالمي” في رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بمناسبة العام الجديد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة “سي سي تي في” الصينية الرسمية أن شي قال إنه “مهما تغير الوضع الدولي، ستظل الصين ثابتة في تعميق الإصلاح الشامل أكثر وتشجيع السلام والتنمية العالميين”.

وأضافت قناة “سي سي تي في” أن شي توجه لبوتين بالقول “في مواجهة تغيّرات سريعة التطور لم نشهدها منذ قرن، إضافة إلى الوضع الدولي المضطرب، مضت الصين وروسيا باستمرار قُدمًا ويَدًا بيد على طول المسار الصحيح لعدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث”.

وتربط بين الزعيمين علاقة شخصية متينة، حيث وصف شي نظيره الروسي بأنه “أفضل صديق” بينما أعرب بوتين عن اعتزازه بـ”شريكه الموثوق”.

وحافظ الطرفان على ثبات العلاقة بينهما رغم التوتر المتزايد مع الدول الغربية، الذي بلغ ذروته بعد الغزو الروسي.

وأشار شي لبوتين إلى أن عام 2024 يصادف الذكرى ال75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، بحسب التلفزيون الصيني، “ما يمثل مَعلمًا مهمًّا جديدًا في العلاقات بين البلدين”.

وفي تهنئته ذكر الرئيس شي جين بينغ، أن الصين وروسيا تحركتا دائما إلى الأمام معا، دون اتباع طريق المواجهة.

وقال: “تتحرك الصين وروسيا معا إلى الأمام، وتتبعان الطريق الصحيح، دون تشكيل تحالفات، ودون مواجهة ودون العمل ضد أطراف ثالثة”.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن الثقة السياسية المتبادلة وتنسيق المواقف بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية” تنتقل باستمرار إلى مستوى أعلى في ظل القيادة الاستراتيجية لقادة البلدين”.