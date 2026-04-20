الرئيس الصيني: «مضيق هرمز» يجب أن يبقى مفتوحاً

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضرورة الحفاظ على مرور السفن بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأكد الرئيس الصيني خلال الاتصال أن بلاده تدعم وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على تمسك بكين بحل النزاعات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وفق ما أوردته وكالة شينخوا.

وأشار شي جين بينغ إلى أهمية العلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية، موضحًا أن هذا العام يوافق الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مع تأكيد حرص بكين على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات التنسيق السياسي والاقتصادي.

وشدد الرئيس الصيني على أن ضمان المرور الطبيعي عبر مضيق هرمز يخدم المصالح المشتركة للدول الإقليمية والمجتمع الدولي، داعيًا إلى تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الملاحة بشكل طبيعي، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها من قيام الولايات المتحدة باحتجاز سفينة الشحن الإيرانية “توسكا”، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تنفيذ عملية احتجاز للسفينة في خليج عُمان.

وأكدت “سنتكوم” أن السفينة كانت تحاول كسر الحصار الأمريكي المفروض على إيران، مشيرة إلى أنها باتت تحت السيطرة الأمريكية، في وقت أعلنت فيه واشنطن أن السفن غير الإيرانية يمكنها عبور مضيق هرمز بحرية ما لم تدفع رسومًا لطهران.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا مع بدء البحرية الأمريكية فرض قيود على حركة الملاحة الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل، على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

كما تأتي هذه التطورات في ظل دعوات صينية متكررة لخفض التوتر، إلى جانب تحذيرات من توسع دائرة المواجهة في الخليج، مع استمرار النقاشات حول ترتيبات الملاحة والرسوم المحتملة في المضيق.

وفي سياق منفصل، حذرت الصين الولايات المتحدة واليابان والفلبين من “اللعب بالنار”، على خلفية مناورات عسكرية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون إن ربط الأمن عبر التحالفات العسكرية لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، وتزايد التحركات العسكرية في المنطقة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتسع فيه الخلافات بين بكين وواشنطن حول ملفات الأمن البحري والتحالفات العسكرية في آسيا.

هذا ويمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعله نقطة حساسة في أي تصعيد إقليمي.

مجتبى خامنئي يوجّه رسالة لعلماء السنة في محافظة هرمزكان جنوب إيران

أعرب آية الله مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، عن امتنانه لعلماء وطلبة العلوم الدينية من أهل السنة في محافظة هرمزكان جنوب إيران، وذلك تقديرًا لمشاعرهم وتعاطفهم وإعلانهم البيعة، وفق ما نقلته وكالة “فارس”.

وجاء في رسالة مجتبى خامنئي أنه يقدّم الشكر الجزيل على المشاعر الطيبة والمواساة في ما وصفه بـ”استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الجليل”، معربًا عن امتنانه العميق للكلمات الرقيقة التي صدرت عنهم في هذا السياق.

وأكد ممثل قائد الثورة الإسلامية في محافظة هرمزكان وإمام الجمعة في بندرعباس، لدى إعلانه استلام الرسالة، على المكانة الرفيعة لوحدة الأمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الرسالة تحمل قيمة كبيرة وتهدف إلى تعزيز التماسك الوطني وتوطيد التعاطف وتعميق العلاقات بين مختلف أطياف الأمة الإسلامية.

كما أشار إلى بيانات علماء ورجال الدين السنة في المحافظة، والتي أدانت العمليات التي وُصفت بالإرهابية ضد ما ورد في البيان من اغتيال لقائد الأمة الإسلامية الشهيد الإمام الخامنئي وعدد من القادة العسكريين البارزين، إضافة إلى إعلانهم البيعة لخلفه الصالح آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، واعتبار ذلك دليلًا على الوعي والولاء والالتزام بقيم الثورة الإسلامية.

وأشاد كذلك بالرد الخطي الصادر عن مجتبى خامنئي لعلماء السنة في هرمزكان، معتبرًا أنه يعكس أهمية دور النخب الدينية في دعم مسار العزة والاقتدار وتحقيق أهداف البلاد.