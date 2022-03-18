الرئيس الصيني يدعو نظيره الأمريكي لتحقيق السلام العالمي

أفاد التلفزيون الحكومي الصيني، بأن رئيس البلاد شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، أن “نشوب نزاع ليس من مصلحة أحد”.

وبحسب تلفزيون “سي سي تي في” الرسمي، فقد أكد شي جين بينغ لبايدن، أن “العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية”، معتبرا أن “السلام والأمن هما الكنز الأثمن لدى الأسرة الدولية”.

وشدد الرئيس الصيني على أنه “يتعين على الولايات المتحدة تقاسم المسؤولية مع الصين في الحفاظ على السلام العالمي”.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيرَه الأميركي جو بايدن إلى تعاون مشترك لتحقيق السلام العالمي مؤكدا أن النزاعات ليست في مصلحة أحد.

وطالب الرئيس الصيني بضرورة أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين من أجل تحقيق السلام العالمي بعيدا عن التوترات.

وقال الرئيس الصيني إن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم يجب أن “تمضي في المسار الصحيح”، في إطار الجهود نحو إرساء “السلام والطمأنينة في العالم”.

وبحث الرئيسانِ تطورات أزمة أوكرانيا وغيرها من الملفات بين الولايات المتحدة والصين.

يُشار إلى أن هذه المكالمة هي الأولى بين الزعيمين منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، وتأتي في ظل انتقادات أمريكية لبكين بشأن موقفها من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي الولايات المتحدة والناتو، وأعربت عن أملها في أن تقف واشنطن حقا بجانب السلام والعدل في معظم الدول النامية بالعالم.

وكانت الصين قد حضت الولايات المتحدة على الالتزام بما وصفته بنهج بناء حيال الأزمة الأوكرانية بدلا من صب الزيت على النار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن بلاده تتخذ موقف الحياد منذ بداية الأزمة وتسعى لمحادثات سلام، بينما تعمل واشنطن على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.