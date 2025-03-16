الرئيس الصيني يرفض حضور قمة في بروكسل.. ما السببب؟

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم الأحد، أن “الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رفض دعوة لزيارة بروكسل للمشاركة في قمة بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الثنائية بين بكين والاتحاد الأوروبي”.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين لم تنشر اسميهما “إن بكين أبلغت مسؤولي الاتحاد الأوروبي، أن رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ سيلتقي برئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بدلا من شي”.

ووفق الصحيفة، “عادة ما يحضر رئيس مجلس الدولة الصيني القمة عندما تعقد في بروكسل، بينما يستضيفها الرئيس في بكين”، ووفقا للصحيفة، “يريد الاتحاد الأوروبي من شي الحضور للاحتفال بمرور نصف قرن على العلاقات بين بكين والاتحاد”.

وأضافت الصحيفة أن “التوتر بين بروكسل وبكين تصاعد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، إذ اتهم الاتحاد الأوروبي الصين بدعم الكرملين، وفي العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية”.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحيفة “لا تزال المناقشات غير الرسمية جارية، سواء بشأن تحديد موعد قمة الاتحاد الأوروبي والصين هذا العام أو مستوى التمثيل”.