الرئيس الصيني يعد بفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الغربية

وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الغربية، والتعامل بتفهم مع المخاطر التي تفرضها الأزمة الأوكرانية على الأوروبيين، والالتزام بالاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول.

وشدد الرئيس الصيني، في لقاء له مع صحيفة لوفيغارو، خلال زيارته إلى فرنسا، على قوة العلاقات بين بلاده وفرنسا، مذكرا بأنها كانت أول دولة أوروبية تعترف بالصين الجديدة

وثمّن شي جين بينغ، في الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الصينية الفرنسية، ما نتج عن تلك الخطوة، من بناء جسور التبادل بين الشرق والغرب وتطور العلاقات الدولية نحو الحوار والتعاون، وذكر بالتعاون بين البلدين في مجال الطيران والطاقة النووية المدنية والتجارة والثقافة.

واستعرض الرئيس الصيني، ما قام به بلده في الذكرى الـ75 لتأسيس الصين الجديدة، من عمل حول البلاد من دولة فقيرة ومتخلفة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، محققة بذلك -ما اعتبره- معجزة في سجلات تطور البشرية.

وفي رسالته الاقتصادية لفرنسا، قال شي جين بينغ، إن الصين ستكون سعيدة بطرح المزيد من المنتجات الزراعية ومستحضرات التجميل الفرنسية العالية الجودة في السوق الصينية، لتلبية التطلعات المتزايدة لحياة أفضل.

وأكد شي جين بينغ، أن بلاده تريد مع فرنسا، أن تحافظ على الروح التي تحكم إقامة علاقاتهما الدبلوماسية من أجل دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وتقديم مساهمة جديدة لتعزيز التعاون في العالم، خاصة في جدول أعمال المناخ العالمي.

وأبرز الرئيس الصيني أن بلاده في هذه الذكرى الـ70 للمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، ستعمل على الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي.

وأشار الرئيس الصيني إلى ما طرحته الصين وميانمار والهند في عام 1954 ، وأطلقت عليه المبادئ الخمسة للتعايش السلمي،التي تتلخص في: الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بصورة متبادلة، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي.