الرئيس الصيني يعرض التعاون على زعيم كوريا الشمالية

عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التعاون من أجل “تسريع السلام” في العالم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقال شي في رسالة، رداً على رسالة من كيم الذي هنأه على إعادة تعيينه على رأس الحزب الشيوعي الصيني والدولة في أكتوبر الماضي، إنّ “العالم والعصر والتاريخ تتغير بشكل غير مسبوق”.

وأضاف الرئيس الصيني: “في مواجهة هذا الوضع الجديد، أنا مستعد للمساهمة معكم بشكل إيجابي في تسريع إحلال السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وبقية العالم”.

ويأتي ذلك في حين، بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، بينما عززت سيول وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري بينها.

وأطلقت بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً عابراً للقارات في 18 نوفمبر الجاري سقط بالقرب من اليابان، وهدد كيم جونغ أون الولايات المتحدة برد نووي إذا تعرضت بلاده لهجوم.

يُشار إلى أن الصين أهم حليف وشريك تجاري لكوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات صارمة من الأمم المتحدة بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.