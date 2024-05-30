الرئيس الصيني يفتتح منتدى الحوار العربي ـ الصيني ويدعو لتشكيل الأطر الخمسة للتعاون  

افتتح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الخميس، الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي.

ونقلت وكالة أنباء الصين عن جين بينغ قوله، في كلمة خلال الافتتاح، إن الصين مستعدة للعمل مع الجانب العربي لتشكيل “الأطر الخمسة للتعاون” لتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية.

وخلال القمة الصينية-العربية الأولى التي عقدت في الرياض بالسعودية في ديسمبر عام 2022، طرح شي “الأعمال الثمانية المشتركة” للتعاون العملي.

وقال شي إن الحصاد المبكر تحقق في جميع “الأعمال الثمانية المشتركة”، مضيفا أنه ومن أجل المضي قدما، فإن الصين مستعدة للعمل مع الجانب العربي لتشكيل “الأطر الخمسة للتعاون” لتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية.

وتشتمل الأطر الخمسة، إطار أكثر ديناميكية للابتكار، وإطار موسع للتعاون في الاستثمار والمالية، وإطار متعدد الأوجه للتعاون في مجال الطاقة، وإطار أكثر توازنا للعلاقات الاقتصادية والتجارية متبادلة المنفعة، وإطار أوسع للتبادلات الشعبية.

ودعا الرئيس الصيني لعقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، معربا عن دعمه لمؤتمر سلام “واسع النطاق”.

وأضاف الريس الصيني إن “الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية لكن الحرب تستعر.. على الحرب ألا تدوم إلى ما لا نهاية ولا ينبغي للعدالة أن تغيب إلى الأبد”.

من جهته دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي لضمان عدم تهجير الفلسطينيين.

وقال السيسي “أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية”.

وجاءت تصريحات السيسي بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه فرض “سيطرة عملياتية” على محور فيلادلفيا الاستراتيجي بين قطاع غزة ومصر، وكثف قصفه لمدينة رفح حيث تتركز الحرب الدائرة مع حماس.

وكان المحور بمثابة منطقة عازلة بين غزة ومصر، وسيرت القوات الإسرائيلية دوريات فيه حتى عام 2005 عندما سحبت إسرائيل قواتها في إطار خطة فك الارتباط مع قطاع غزة.