الرئيس الصيني يهنئ «المنفي» بذكرى الاستقلال والعام الجديد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقيتي تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، بمناسبتي الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال ليبيا وحلول العام الميلادي الجديد.

وأعرب الرئيس الصيني في برقيتيه عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لليبيا وشعبها، متمنياً دوام الأمن والاستقرار والتقدم، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات.

وأشار شي جينبينغ إلى أهمية تطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم جهود ليبيا في تحقيق الاستقرار وإعادة البناء.

تربط ليبيا والصين علاقات سياسية واقتصادية تعود إلى عقود، وشهدت هذه العلاقات محطات تعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وتسعى بكين إلى تعزيز حضورها في المنطقة عبر شراكات تقوم على المصالح المتبادلة ودعم الاستقرار.