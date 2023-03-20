الرئيس الصيني يُجري مباحثات مع نظيره الروسي في موسكو

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره الصين شي جين بينغ، في الكرملين، في زيارة رسمية يُجريها الرئيس الصيني لبحث عدد من القضايا المهمة، ومن أهمها الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا.

وأعلن الكرملين، عن انتهاء الاجتماع غير الرسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد حوالي 4 ساعات ونصف الساعة.

وفي مستهل الاجتماع، أبلغ بوتين، نظيره شي جين بيغ، أنه اطلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا، مشيدا بموقف بكين المتوازن في هذا القضية، وغيرها من القضايا الدولية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله، إن بلاده منفتحة على المفاوضات في الأزمة الأوكرانية، وأكد احترامه للمبادرة الصينية بهذا الصدد.

وأضاف: “سنناقش بالتأكيد كل هذه القضايا، بما في ذلك مبادراتك، التي نتعامل معها بالتأكيد باحترام”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا والصين حققتا خطوات مهمة في تطوير العلاقات المشتركة على مدى 10 سنوات، لافتاً إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بأكثر من الضعف، ليصل إلى 185 مليار دولار.

وأضاف بوتين، أن الصين تمتلك نظاما اقتصاديا، ونظام حكم ذو كفاءة عالية، بخلاف الكثير من الدول، مشيرا إلى أن الصين حققت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، وأصبحت موضع اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم.

بدوره قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا.