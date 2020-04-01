الرئيس الصيني يُعرب عن استعداد بلاده لمساعدة حكومة الوفاق في مواجهة كورونا

أكد الرئيس الصيني تقاسم الخبرات والعمل على الحفاظ على الأمن الصحي. [أرشيفية/إنترنت]

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، إبلاغ الصين لحكومة الوفاق استعدادها لتوفير كافة مستلزمات مواجهة كورونا.

وقال القبلاوي في تصريحات صحفية، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقوف جمهورية الصين بثبات مع ليبيا.

وثمنت الرسالة الجهود والإجراءات الاستباقية الفعالة التي اتخذتها حكومة الوفاق لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الرئيس الصيني لرئيس المجلس الرئاسي تقاسم الخبرات مع ليبيا والعمل على الحفاظ على الأمن الصحي للبلدين الصديقين.

وفي الـ23 من شهر مارس الماضي، تلقّت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن طريق وزارة الخارجية عرضًا مقدّمًا من نظيرتها بدولة الصيـن بشأن إقامة برنامج تدريبي دولي لتعريف الخبراء في ليبيا بالبروتوكولات التي استخدمتها الصين في تشخيص وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، بأن البرنامج التدريبي الذي سيُجرى باستخدام تقنيات التدريب عن بُعد، سيمنح تعريفًا بالطرق التي اتبعتها دولة الصين في التعامل مع تفشي جائحة كورونا إلى جانب طرق التعامل مع انسداد الممرات التنفسية خلال مرحلة العدوى، ويمنح أيضًا تعريفًا بالحالات الحادة.

كما يسمح البرنامج التدريبي بإقامة حلقات نقاش وتبادل الأسئلة بين المحاضرين والمتدربين.

ويشارك في تقديم البرنامج التدريبي الخبير «تشونغ نانشان» أخصائي أمراض صدرية ورئيس فريق مكافحة جائحة كورونا ومتخصص في الأمراض الوبائية، والخبيرة «لي نانجوان» أخصائية أمراض كبد بفريق مكافحة فيروس كورونا والوبائيات، والخبيرة «جياو جي» رئيس مستشفى بكين الجامعي رقم 3 ورئيس فريق الدعم والمساعدة لمدينه ووهان، والخبير «تشانغ جونهوا» نائب رئيس مستشفى “زونقشان” ورئيس فريق الدعم بمدينة ووهان والخبير «تشو تشوين» المدير العام للموارد البشرية الصحية باللجنة الصينية الوطنية للصحة.

من جانبه ذكر مدير مكتب الوكيل العام «محمود بن محمود» أن الوزارة أحالت عرض وزارة الصحة الصينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لترشيح خبراء لتلقي البرنامج التدريبي.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج، بعث في وقت سابق، كتابًا رسميًا إلى رئيس دولة الصين عبر وزارة الخارجية طلب فيه الاستعانة بخبراء في كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

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