الرئيس الصيني يُهنئ «بايدن» ويأمل تعزيز العلاقات معه

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الرئيس شي جين بينغ هنأ بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، معبرا عن أمله في أن يتمكن البلدان من تعزيز العلاقات الثنائية على نحو صحي ومستقر، وفق قوله.

هذا وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستأخذ دور القيادة العالمية في المحيط الهادئ والأطلسي، ولن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية.

وأضاف بايدن في تصريحات له، أن الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم، وأنه يقدم فريقا “يحافظ على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها… إدارة مستعدة لمواجهة خصومها دون رفض حلفائها”.

وتابع: “يسعدني تلقي تأكيد من وكالة الأمن العام لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة حتى تتمكن فرقنا من الاستعداد لمواجهة التحديات المطروحة، للسيطرة على الوباء، وإعادة البناء بشكل أفضل، وحماية السلامة والأمن”.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، أسماء فريقه للأمن القومي، في أول عرض موضوعي له حول كيفية تحوله من سياسات “أمريكا أولاً ” في عهد ترامب إلى الاعتماد على خبراء من المؤسسة الديمقراطية ليشكلوا أهم مستشاريه.

وأكد بايدن، أمس الثلاثاء، من منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: ” سوياً، سنعيد أمريكا إلى الساحة العالمية، وقيادتها العالمية وقيادتها الأخلاقية”.

وأشار إلى أن الفريق “يعكس حقيقة عودة أمريكا، واستعدادها لقيادة العالم، وليس الانسحاب منه”.

ولفت بايدن إلى أن جميع المرشحين هم من العاملين السابقين في إدارة أوباما، في إشارة إلى جهود بايدن لاستئناف بعض أشكال الحياة الطبيعية بعد الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأربع التي شهدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويتألف فريق الرئيس المنتخب من أنتوني بلينكين خبير السياسة الخارجية كوزير الخارجية؛ والمحامي أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي؛ والدبلوماسية المخضرمة ليندا توماس غرينفيلد سفيرة دائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي.

وتم اختيار أفريل هينز النائبة السابقة لمدير وكالة المخابرات المركزية، للعمل كمديرة للاستخبارات الوطنية ، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، وسيعمل وزير الخارجية السابق جون كيري كمبعوث خاص للإدارة بشأن تغير المناخ.