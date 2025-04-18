الرئيس العراقي يدعو «الصدر» للعدول عن مقاطعة الانتخابات.. والأخير يردّ

بعث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، برسالة إلى “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة والعدول عن قرار المقاطعة”.

ورد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على الدعوة قائلا في تغريدة له على حسابه الرسمي على “إكس”، “إن عدم المشاركة في الانتخابات لا تعني المطالبة بتأجيلها أو إلغاء موعدها”.

وقال الصدر: “إنني حزين أن يشارك الشعب العظيم في انتخاب الفاسدين وسراق المال”، بينما تعهد زعيم التيار الصدري بالدفاع عن العراق أمام أي تحديات مستقبلية.

وكان الصدر “أعلن في مارس الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، بدعوى وجود “الفساد والفاسدين”، وأوضح أن العراق “يعيش أنفاسه الأخيرة”، وفي شهر يونيو من العام 2022، قرر الصدر، الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات برلمانية مقبلة حتى لا يشترك مع ما أسماهم بـ”الساسة الفاسدين”، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائبا”.

يشار إلى أن “مجلس الوزراء العراقي صوّت على تحديد يوم 11 نوفمبر2025، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية”.