الرئيس العراقي يكلف «علي الزيدي» بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، مرشح “الإطار التنسيقي” علي الزيدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في خطوة تمثل انتقالًا إلى المرحلة التالية من الاستحقاق الدستوري بعد الانتخابات الأخيرة.

وجاء إعلان التكليف خلال مراسم رسمية في القصر الجمهوري، بحضور عدد من كبار المسؤولين، حيث مُنح الزيدي مدة 30 يومًا لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقال الرئيس العراقي نزار آميدي في تصريحات أعقبت التكليف، إن البلاد أنجزت المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري، معربًا عن تمنياته للمرشح المكلف بالنجاح في تشكيل “حكومة وطنية قوية تمثل جميع العراقيين وتلبي تطلعاتهم”.

ودعا آميدي القوى السياسية كافة إلى دعم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، والتعاون معه من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاق الدستوري والوطني بما يخدم مصلحة البلاد.

وفي السياق السياسي، أعلن “الإطار التنسيقي” في وقت سابق ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، بعد توافق داخلي أعقب تنازل شخصيات بارزة عن الترشح، من بينها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني.

وأشاد الإطار التنسيقي بما وصفه بالأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة السابقة شهدت تقدمًا في مسار التنمية وتعزيز ثقة المواطن بالنظام السياسي، لا سيما عبر المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

ويأتي التكليف في إطار الإجراءات الدستورية التي تنظم تشكيل الحكومة في العراق، حيث تنص المادة 76 من الدستور على قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا، ومنحه مهلة 30 يومًا لتقديم التشكيلة الوزارية ونيل ثقة البرلمان.

وتنص المواد الدستورية ذات الصلة على آليات واضحة لبدء عمل البرلمان وانتخاب رئاسته، إلى جانب استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه لحين انتخاب خلف له خلال المدد المحددة دستورياً.

ويأتي تكليف علي الزيدي في مرحلة سياسية حساسة تشهدها بغداد بعد الانتخابات النيابية، حيث تتسابق القوى السياسية على تشكيل الحكومة ضمن توازنات معقدة بين الكتل الفائزة.

ويُنظر إلى هذه المرحلة باعتبارها اختبارًا جديدًا لقدرة النظام السياسي العراقي على تجاوز الانسداد وتشكيل حكومة تحظى بدعم واسع داخل البرلمان.