الرئيس الفرنسي يزور «فيروز» في منزلها قرب بيروت

استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للبنان، الاثنين، بزيارة الفنانة فيروز التي تعد رمزاً لوحدة اللبنانيين في منزلها قرب بيروت حيث كان عشرات اللبنانيين في انتظاره خارج المنزل، بحسب ما أفادت إذاعة “مونت كارلو” الدولية.



ووعد ماكرون للجمع الذي كان بانتظاره قائلاً: “أعدكم أنني لن أتخلى عنكم أبداً”.

وأضاف: “أتعهّد لكم.. ببذل قصارى جهدي لضمان تنفيذ الإصلاحات ولتعافي لبنان”.

ونشرت حسابات فيروز على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صوراً للقاء ظهرت فيها مبتسمة مع ماكرون الذي قلدها وسام جوقة الشرف، أرفع وسام فرنسي.

الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠

© Soazig de la Moissonniere / Présidence de la République pic.twitter.com/4TgGmKmrNY — Fayrouz (@FayrouzOfficial) September 1, 2020

وعاد ماكرون إلى لبنان أمس الاثنين، الي البلد الذي يمر بأزمة غير مسبوقة، في زيارة تستغرق يومين وجدول زمني مليء بالأحداث والمحادثات السياسية التي تهدف إلى رسم مخرج للبلاد.

لكن اجتماع ماكرون الأول لم يكن مع رئيس الوزراء المكلف قبل ساعات، ولا مع السياسيين المتناحرين في البلاد أو نشطاء المجتمع المدني.

بدلاً من ذلك، اختار ماكرون رؤية مغنية لبنان الأولى فيروز.

وفيروز رمز وطني وأحد الشخصيات النادرة في لبنان المحبوبة والاحترام في جميع أنحاء البلاد، وهي من أشهر المطربين في العالم العربي ويعتبر صوتها بمثابة موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورا بصراعاته وحتى أحدث صدمة شهدها.