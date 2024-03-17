الرئيس الفرنسي يعلن استعداده للتواصل مع الرئيس بوتين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه على استعداد للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والاستماع إلى أي مقترحات بشأن الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية: “سأرفع سماعة الهاتف إذا اتصل الرئيس بوتين، هذه مسؤوليتي، وسوف أستمع إلى ما يقدمه”، مضيفا أن “دور فرنسا في صراع أوكرانيا هو أن تكون عصب الحرب”.

وتابع ماكرون: نحن بحاجة إلى تزويد كييف بكل ما هو ضروري، لتعزيز قدرتها الدفاعية، ومعداتها العسكرية، ولكن في الوقت نفسه إلى المساهمة في وقف التصعيد إذا أراد الرئيس بوتين أن يقترح شيئا، فسوف أستمع إليه.

وفي ذات الوقت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد في مرحلة ما تنفيذ عمليات لمواجهة القوات الروسية.

وأضاف الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”: “ربما في مرحلة ما، وأنا لا أريد ذلك ولن أبادر بذلك، يجب تنفيذ عمليات على الأرض، مهما كلف الأمر، لمواجهة القوات الروسية”، مضيفا: إن “قوة فرنسا تكمن في حقيقة أننا قادرون على القيام بذلك”.

هذا وكان الرئيس بوتين صرح في وقت سابق، بأن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع فرنسا، مشيرا إلى أنه كانت هناك علاقات عمل جيدة مع “ماكرون”، لكنه أنهى هذه العلاقات.