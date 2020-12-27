الرئيس الفرنسي يُعلن عن سلاح جديد ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن سلاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعرب ماكرون عن تفاؤله بعد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في فرنسا وأوروبا اليوم الأحد، مؤكدا وجود “سلاح جديد” لمواجهة الجائحة.

وكتب ماكرون: “لدينا سلاح جديد ضد الفيروس: إنه اللقاح”.

وأكد أن “المرحلة الأولى من حملة التطعيم تشمل كبار السن الذين يعيشون في تجمعات، فضلا عن الأطقم الصحية المعرضة للخطر”.

وقال في تغريدة أخرى: “أقولها وأكررها… اللقاح ليس إجباريا. فلنضع ثقتنا في باحثينا وعلمائنا، نحن بلد الأنوار وباستور، وعلينا أن نتبع المنطق والعلم”.

ودشنت أوروبا اليوم الأحد حملة تطعيم ضخمة للوقاية من “كوفيد-19” بدأتها بالمسنين والفرق الطبية على أمل وضع نهاية لجائحة كبلت اقتصادها وأودت بحياة أكثر من 1.7 مليون نسمة في أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم الشاملة هذه ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.