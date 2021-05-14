الرئيس الفرنسي يُناشد بوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط

بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنداء تهدئة إلى طرفي النزاع، بأربع لغات، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال ماكرون في هذا النداء الذي نُشِر عبر حسابه الرسمي على تويتر، باللغات العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية: “يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار وأدعو للهدوء والسلام”.

يأتي ذلك في حين، يُواصل سلاح الجو والقوات البرية الإسرائيلية قصف قطاع غزة، ما تسبب في سقوط أكثر من 100 قتيل حتى الآن وإصابة مئات آخرين.

מערבולת האלימות חייבת להיפסק במזרח התיכון. אני קורא בתקיפות להפסקת אש ולדיאלוג. אני קורא לרגיעה ולשלום.

يجب ان تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من اجل وقف إطلاق النار والحوار. أنادي للهدوء والسلام. https://t.co/FI2E0HNuWP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2021