الرئيس الفرنسي يُناشد بوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 14 مايو 2021 - 14:52 | آخر تحديث: 14 مايو 2021 - 14:56 نُشر: الجمعة، 14 مايو 2021 - 14:52
دولي
رويترز
"ماكرون" يناشد الفلسطينيين والإسرائيليين وقف دوامة العنف

بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنداء تهدئة إلى طرفي النزاع، بأربع لغات، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال ماكرون في هذا النداء الذي نُشِر عبر حسابه الرسمي على تويتر، باللغات العربية والعبرية والفرنسية والإنجليزية: “يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار وأدعو للهدوء والسلام”.

يأتي ذلك في حين، يُواصل سلاح الجو والقوات البرية الإسرائيلية قصف قطاع غزة، ما تسبب في سقوط أكثر من 100 قتيل حتى الآن وإصابة مئات آخرين.

آخر تحديث: 14 مايو 2021 - 14:56
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