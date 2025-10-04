الرئيس الفلسطيني: تعديل قانون الانتخابات وإنجاز دستور مؤقت خلال 3 أشهر

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، مشيرًا إلى تكليف جهات مختصة لإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تعديل القوانين ذات الصلة لضمان الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.

وخلال بيان رسمي، دعا عباس كافة القوى والمؤسسات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ماضٍ نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجّه الرئيس الفلسطيني تحية تقدير لأبناء الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية، مثمنًا صمودهم في مواجهة ما وصفه بالإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والتجويع، واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، ومخاطر الضم والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب ومؤسساته الوطنية.

وأكد عباس التزام القيادة الفلسطينية بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل، بما يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتكريس مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، انسجامًا مع تعهدات القيادة خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.

وأشار الرئيس إلى أن الترشح للانتخابات سيكون مشروطًا بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، ووجود سلطة أمنية واحدة، ونظام قانوني موحد. كما شدد على تطوير المناهج التعليمية وفق معايير “اليونسكو”، وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف في التعليم والإعلام والثقافة.

وفي الشق الاجتماعي، أعلن عباس بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 لتنظيم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، عبر إنشاء “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”، وتطبيق نظام موحد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، مشددًا على الالتزام بإجراءات التسجيل والتعليمات الرسمية لضمان الاستفادة من النظام.