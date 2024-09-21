الرئيس الفنزويلي يُحذَّر من «الهدايا الإلكترونية» في عيد الميلاد

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من “الهدايا الإلكترونية” داعيا حكومته وشعبه إلى عدم قبول الأجهزة الإلكترونية كهدايا لعيد الميلاد، وذلك على خلفية التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية في لبنان.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مادورو قوله في بيان: “لا تقبلوا الهدايا الإلكترونية… احذروا الهواتف والأجهزة المحمولة”.

وطلب رئيس فنزويلا من كل الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة إعطاء أولوية لشراء مصنوعات يدوية وألعاب مصنوعة في فنزويلا لتبادل الهدايا خلال احتفالات عيد الميلاد.

وقتل العشرات وأصيب الآلاف في لبنان إثر موجتي تفجيرات ضربت أجهزة “بيجر” وأجهزة اتصالات لاسلكية كانت بحوزة عناصر من “حزب الله” بمناطق مختلفة من لبنان خلال اليومين الماضيين.

وانفجرت مئات أجهزة “بيجر” وأجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها أفراد من “حزب الله” في مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء في هجوم غير مسبوق.

واتهم “حزب الله” ولبنان إسرائيل بتفخيخ هذه الأجهزة، إلا أن إسرائيل لم تعلق على هذه الهجمات.