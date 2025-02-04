الرئيس الكوري الجنوبي «المعزول» يطلب إخلاء سبيله

في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة لعقد أول جلسة تحضيرية لمحاكمته الجنائية في 20 فبراير، طلب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، من محكمة منطقة سيئول المركزية إخلاء سبيله، حيث وقدم فريق الدفاع القانوني عن “يون”، هذا الطلب اليوم الثلاثاء إلى محكمة منطقة سيئول المركزية.

هذا “وتم توجيه تهمة قيادة التمرد إلى “يون” في 26 يناير من خلال فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر، وما زال قيد الاحتجاز في مركز احتجاز سيئول في “أويوانغ” جنوب العاصمة منذ أن اعتقله المحققون من مقر إقامته الرسمي في 15 يناير، وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يجب على المحكمة إلغاء اعتقال المتهم بناء على تقديرها أو بناء على طلب مدع عام أو المتهم عند زوال أسباب الاعتقال، وأمام المحكمة 7 أيام للرد على الطلب”، بحسب وكالة “يونهاب”.