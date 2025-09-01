الرئيس الكوري الشمالي يوقّع على مشاريع جديدة لتطوير منظومات الصواريخ

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس الدولة، قام بتفقد منشأة جديدة لإنتاج الصواريخ ضمن المؤسسة العسكرية الصناعية الرائدة في البلاد، في خطوة تعكس التزام بيونغ يانغ بتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير منظوماتها الصاروخية.

وجاءت الجولة التفقدية في 31 أغسطس، حيث تابع كيم عن كثب عملية الإنتاج الشاملة للصواريخ التي أُطلقت حديثاً، واطلع على نتائج إنشاء المنشآت الجديدة، مؤكداً أن البلاد نجحت في تنفيذ خطة التوسيع الإنتاجية بما يتوافق مع احتياجات القوات المسلحة ويضمن تلبية الطلب المتوقع على الصواريخ المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن كيم جونغ أون وقع أيضاً على ثلاث خطط جديدة تهدف إلى توسيع قدرات إنتاج الصواريخ، بالإضافة إلى مشروع قانون للإنفاق الدفاعي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية الجيش وتطوير ترسانته الصاروخية على مختلف المستويات.

وتركز هذه الخطط على رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشآت العسكرية وتطوير تقنيات الصواريخ بما يضمن امتلاك بيونغ يانغ لأحدث القدرات الصاروخية والدفاعية، وهو ما يعكس استمرار البلاد في سياسة تعزيز الردع العسكري وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الدفاعي.

كما أشاد كيم في جولته بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المؤسسة العسكرية الصناعية، مؤكداً أن الأداء المتميز في إنشاء منشآت إنتاج الصواريخ يعكس التزام البلاد بخططها طويلة المدى لتقوية القوات المسلحة، ويعد جزءاً من استراتيجية كوريا الشمالية الشاملة لتحديث قدراتها العسكرية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.