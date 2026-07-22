الرئيس الكولومبي المنتخب: مواجهة «المخدرات» تحتاج إلى تعاون إقليمي واسع

أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب المنتمي إلى اليمين المتشدد أبيلاردو دي لا إيسبرييا، الثلاثاء، افتتاح مكتب في مدينة ميديين غرب كولومبيا تابعًا لتحالف “درع الأميركتين”، وهو تجمع يضم عددًا من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف مواجهة تهريب المخدرات عبر عمليات أمنية وعسكرية.

وقال دي لا إيسبرييا خلال الإعلان عن افتتاح المكتب إن اختيار مدينة ميديين يحمل رمزية خاصة، نظرًا لتاريخها الطويل مع شبكات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

وأضاف الرئيس الكولومبي المنتخب: “هنا، في ميديين، يكمن رأس أفعى تجارة المخدرات والجريمة المنظمة”، في إشارة إلى ثاني أكبر مدن كولومبيا، التي ارتبط اسمها لعقود بكارتل ميديين الشهير الذي أسسه زعيم تجارة المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار، قبل مقتله خلال عملية للشرطة عام 1993.

ويأتي قرار دي لا إيسبرييا في وقت تسعى فيه مجموعة “درع الأميركتين” إلى توسيع تعاونها الأمني بين دول أميركا اللاتينية لمواجهة شبكات تهريب المخدرات، بدعم من حلفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة.

ولم تنضم كولومبيا خلال ولاية الرئيس اليساري المنتهية ولايته غوستافو بيترو إلى هذا التحالف، الذي يضم أكثر من 10 دول مرتبطة بعلاقات وثيقة مع واشنطن، من بينها الأرجنتين والإكوادور والسلفادور.

كما رفضت دول بارزة في ملف مكافحة المخدرات، من بينها المكسيك والبرازيل، الانضمام إلى المبادرة، في ظل قيادة حكومات يسارية في البلدين وتحفظات بشأن طبيعة التعاون العسكري المقترح لمواجهة تجارة المخدرات.

ويشكل ملف مكافحة المخدرات أحد أبرز التحديات الأمنية في كولومبيا، التي عانت لعقود من نشاط الجماعات المسلحة وشبكات تهريب الكوكايين، رغم الجهود الحكومية المتتالية لتفكيك الكارتلات وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق المتأثرة بالجريمة المنظمة.

ويمثل انضمام الإدارة الجديدة إلى “درع الأميركتين” تحولًا في توجه السياسة الأمنية الكولومبية مقارنة بفترة الرئيس غوستافو بيترو، الذي تبنى نهجًا مختلفًا ركز على الحوار والسياسات الاجتماعية لمعالجة جذور العنف المرتبط بتجارة المخدرات.