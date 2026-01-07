الرئيس الكولومبي: ترامب مصاب بـ«الخرف».. نائب برازيلي يحذر من هجوم أمريكي!

حذر النائب البرازيلي غلاوبر براغا، اليوم الأربعاء، من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى القوة للسيطرة على احتياطيات البرازيل من العناصر الأرضية النادرة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد فنزويلا، التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وقال براغا في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية إن “ما حدث لفنزويلا قد يتكرر مع البرازيل إذا رفضت تسليم مواردها طواعية”، داعيًا إلى “تعبئة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب الدولي” الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب تعبيره.

وأضاف النائب أن تهديدات واشنطن تشمل أيضًا دولًا أخرى في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا وكوبا، مشيدًا بموقف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أدان الهجوم الأمريكي، لكنه شدد على ضرورة أن تتحرك الحكومة البرازيلية لدور أكبر على الصعيد الدولي، قائلاً: “لولا يستطيع ويجب عليه حشد القوى العالمية لإدانة ما حدث في فنزويلا والضغط من أجل الإفراج عن مادورو وسيليا”.

وفي تصعيد غير مسبوق، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “يعاني من خرف الشيخوخة”، رداً على اتهامات ترامب له بالتواطؤ مع شبكات المخدرات.

وقال بيترو في منشور على منصة “إكس”: “وصفه كمجرم ومتورط في تجارة المخدرات لا يدل إلا على حالة من الخرف الشيخوخي”، مؤكدًا أن هذه الاتهامات تفتقر لأي أساس وأن من دعم ترامب “دعم أشخاصًا جشعين وضعوا أنفسهم فوق القانون”.

يُذكر أن البرازيل تمتلك أحد أكبر احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في العالم، رغم محدودية استكشافها وغياب هيكل حكومي واضح لاستغلالها، وقد اتخذ الرئيس لولا مؤخرًا خطوات لتنظيم هذا القطاع مع التأكيد على السيادة الوطنية. بينما استنكرت كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية العملية الأمريكية على فنزويلا واعتبرتها “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، وطالبت بالإفراج الفوري عن القيادة الفنزويلية.