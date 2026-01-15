«الرئيس الكولومبي» يحدد موعد لقاءه مع ترامب!

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من فبراير المقبل في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوترات.

وقال الرئيس الكولومبي خلال اجتماع متلفز مع وزرائه: “اللقاء سيكون في 3 فبراير، وسنرى نتائج هذا الاجتماع”.

وتأتي زيارة بيترو إلى واشنطن بعد عام من التوترات الشديدة بين كولومبيا والولايات المتحدة، إذ تبادل الطرفان الاتهامات والتهديدات، وكان أبرزها تهديد واشنطن باستخدام القوة العسكرية ضد كولومبيا بعد الهجوم الأمريكي على كراكاس بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقد شهدت العلاقات بين واشنطن وبوغوتا تدهورًا خلال ولاية ترامب، خصوصًا بعد تولي بيترو رئاسة كولومبيا في يناير 2025، حيث انتقد الرئيس الكولومبي علنًا سياسات ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين، وهو ما أثار توترًا كبيرًا مع الإدارة الأمريكية.

وتبادل الطرفان الاتهامات مجددًا بعد القبض على مادورو، إذ اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيترو بالتورط في تهريب المخدرات، دون تقديم أدلة واضحة، كما فرضت واشنطن عقوبات مالية على بيترو وعائلته.

وكان الرئيس الكولومبي من أبرز المنتقدين للحملة العسكرية الأمريكية ضد قوارب تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخص، واعتبرتها جماعات حقوق الإنسان عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

رغم التوترات السياسية الأخيرة، استمرت العلاقات الأمنية بين كولومبيا والولايات المتحدة لعقود طويلة، إذ تعاون البلدان في مكافحة المخدرات والإرهاب، إلا أن التوجهات الجديدة لبيترو أثرت بشكل واضح على طبيعة هذا التعاون خلال العامين الماضيين.