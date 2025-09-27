الرئيس الكولومبي يدعو لحشد المتطوعين لقتال إسرائيل في غزة

أثار الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو جدلاً واسعاً على الساحة الدولية بعد دعوته لتشكيل “جيش عالمي” للدفاع عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً في كلمة أمام مظاهرة في نيويورك خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “دعونا نتحد وسنشكل أقوى جيش في العالم”.

وأشار بيترو إلى أن الجيش الدولي المقترح يجب أن يكون أقوى من جيوش الولايات المتحدة وإسرائيل مجتمعين، مضيفاً: “مع آخر فيتو استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، انتهى زمن الدبلوماسية… والرد سيكون بالسلاح”.

كما أعلن استعداد بلاده ومواطنيها للمساهمة بالرجال والنساء المدربين والمسلحين، وأكد استعداده الشخصي للقتال إذا لزم الأمر.

وجدد بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا وشارك سابقاً في حركة تمرد مسلحة، طرحه أمام الأمم المتحدة لتشكيل “جيش لخلاص العالم”، معرباً عن انتقاده الشديد لإسرائيل ووصف العمليات العسكرية في غزة بأنها إبادة جماعية، وفي مايو 2024، قطعت كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وعلقت تصدير الفحم، أحد أبرز صادراتها.

ورافق الرئيس الكولومبي في المظاهرة المغني روجر ووترز، المؤسس المشارك لفرقة “بينك فلويد”، وسفير كولومبيا في واشنطن دانييل غارسيا-بينيا.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، متهمة إياه بالتحريض على العنف ودعوة الجنود الأمريكيين لعصيان الأوامر، وذلك بعد أيام من خطابه المثير للجدل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شن هجوماً على الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبرت واشنطن تصريحات بيترو حول استخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزّل وتوجيهه دعوات لملاحقة ترامب جنائياً “تجاوزاً غير مقبول”.

وصرح بيترو خلال كلمته بأن سياسة مكافحة المخدرات الأمريكية تُستخدم كأداة هيمنة وليست وسيلة حقيقية للحد من تهريب الكوكايين، مشيراً إلى أن الشباب الذين قتلوا كانوا يحاولون ببساطة الهروب من الفقر.