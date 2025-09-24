الرئيس الكولومبي يدعو لمحاكمة ترامب ومسؤولين أمريكيين

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الثلاثاء، إلى محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين، على خلفية الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت قوارب مزعومة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 12 شخصاً.

ووصف بيترو الضربات بأنها “هجوم غير مبرر على شباب فقير حاول الهروب من الفقر”، مستنكراً استهدافهم بصواريخ أميركية.

وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “هل كان ضرورياً حقاً استهداف هؤلاء الشباب العزل؟ قد يكون لديهم بعض المخدرات، لكنهم ليسوا تجار مخدرات”.

وانتقد الرئيس الكولومبي سياسة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات، واعتبر أنها تهدف أساساً إلى دعم “سياسة الهيمنة” وليس حماية المجتمع الأميركي.

وأضاف: “سياسة مكافحة المخدرات لا تهدف إلى وقف الكوكايين القادم إلى الولايات المتحدة، بل إلى السيطرة على شعوب الجنوب ككل”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد توتراً متزايداً بين كولومبيا والولايات المتحدة حول الإجراءات العسكرية في الكاريبي، وسط انتقادات دولية واسعة للطرق العنيفة في مكافحة المخدرات وتأثيرها على المدنيين العزل.