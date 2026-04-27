الرئيس اللبناني يتهم «حزب الله» بالخيانة

دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون عن موقف الدولة اللبنانية بشأن الانخراط في مسار المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدًا أن ما تقوم به السلطات اللبنانية لا يمكن اعتباره خيانة، بل خطوة سياسية تهدف إلى إنهاء حالة الحرب القائمة.

وقال عون في رد على بيان للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن “الخيانة الحقيقية تتمثل في دفع البلاد إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية”، على حد تعبيره، مشددًا على أن القرار اللبناني يستند إلى مصلحة الدولة العليا وليس إلى أي اعتبارات خارجية.

وأوضح الرئيس اللبناني أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة منذ بداية المشاورات بأن وقف إطلاق النار يمثل مرحلة أولى أساسية تمهّد لأي مفاوضات لاحقة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة الصراع مع إسرائيل.

وأضاف أن السعي للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، مستشهدًا بتجارب اتفاقيات سابقة مثل اتفاق الهدنة، متسائلًا عن أسباب اعتبارها “اتفاقيات ذل”، مؤكدًا رفضه لهذه التوصيفات.

كما رفض عون الاتهامات التي تشير إلى أن الحكومة تتجه نحو التفاوض من موقع ضعف أو استسلام، داعيًا إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل إصدار الأحكام، ومؤكدًا أن من ينتقد غياب الإجماع الوطني عليه أن يراجع طبيعة القرارات المرتبطة بالحرب والسلم في تاريخ لبنان.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصعيد سياسي متواصل بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، حيث شدد نعيم قاسم في تصريحات سابقة على رفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، واصفًا المسار السياسي الذي تتبعه الدولة بأنه “تنازل مجاني ومذل”، مؤكدًا أن المقاومة مستمرة ولن تتخلى عن سلاحها الدفاعي.

وقال قاسم إن المواجهة مع إسرائيل تأتي في إطار رد على ما وصفه بالعدوان المستمر، مضيفًا أن الحزب لن يتراجع عن خياراته العسكرية، وأنه يعتبر أي نتائج صادرة عن مفاوضات مباشرة غير ملزمة له.

وفي المقابل، يتمسك الجانب الإسرائيلي بموقفه من العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وسط تصريحات رسمية تؤكد استمرار الرد على ما يعتبره خروقات تهدد الاستقرار، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وتأتي هذه التطورات في ظل وساطة دولية تقودها الولايات المتحدة، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن تمديد وقف إطلاق النار لفترة إضافية، مع استمرار النقاشات بين الأطراف المعنية حول ترتيبات أمنية وسياسية أوسع تهدف إلى احتواء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.