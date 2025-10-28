الرئيس اللبناني يستقبل الموفدة الأمريكية ورئيس المخابرات المصرية

دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى وقف الغارات الإسرائيلية على لبنان، وذلك خلال استقباله الموفدة الأميركية، مورغان أورتاغوس، الثلاثاء، ويأتي هذا التصريح في وقت كثفت فيه إسرائيل ضرباتها الجوية، مستهدفة ما تقول إنها مواقع لعناصر حزب الله.

وأكد عون، في البيان الصادر عن مكتب الرئاسة، على أهمية تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، وخاصة فيما يتعلق بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان.

وذكّر بأن اللجنة التي تشارك فيها لبنان، الولايات المتحدة، فرنسا، إسرائيل، والأمم المتحدة، هي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي.

كما شدد عون على ضرورة تمكين المواطنين في الجنوب اللبناني من العودة إلى منازلهم بعد الأضرار التي لحقت بها جراء القصف، مطالباً بتعجيل ترميم المنازل المتضررة مع اقتراب فصل الشتاء.

الرئيس اللبناني يستقبل رئيس المخابرات المصرية لبحث الأوضاع في الجنوب وغزة

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد ظهر الثلاثاء في قصر بعبدا رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن محمود رشاد يرافقه وفد، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي.

وأكد اللقاء نقل الوزير رشاد تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته للرئيس عون بالتوفيق في قيادة لبنان نحو الاستقرار، فيما بحث الطرفان الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما الوضع في الجنوب وقطاع غزة.

وأوضح الوزير رشاد استعداد مصر للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الاضطرابات الأمنية، مجددًا تأكيد دعم بلاده الدائم للبنان.

وأعرب الرئيس عون عن شكره لدعم مصر المتواصل، مؤكّدًا تحياته للرئيس السيسي، ومرحّبًا بأي جهود مصرية تساهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار إلى لبنان.

لبنان.. تفكيك شبكة تزوير وتهريب سوريين وضبط أختام مزوّرة لمركز المصنع الحدودي

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان اليوم الثلاثاء عن تفكيك شبكة تزوير وتهريب سوريين إلى الأراضي اللبنانية، بعد توقيف شخصين في شمال البلاد.

وقالت المديرية في بيان إن مكتب القبيات في مديرية عكار الإقليمية أوقف المواطنَين (ف. غ.) و*(ب. غ.)* لقيامهما بتزوير بطاقات دخول لسوريين، مستخدمَين ختماً يعود لمركز المصنع الحدودي التابع للمديرية العامة للأمن العام.

وخلال التحقيق، عُثر بحوزة الموقوفين على ختمين مزوّرين لمركز المصنع، إضافة إلى وكالة بيع سيارة مزورة وشهادة جمركية مزورة، فيما اعترفا بتورطهما في تزوير المستندات الرسمية وتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان.

وأكدت المديرية أن التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين الآخرين في الشبكة