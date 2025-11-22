الرئيس اللبناني يطلق مبادرة أمنية من 5 نقاط حول مستقبل الجنوب

أطلق رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون من الجنوب، مبادرة سياسية–أمنية تُعدّ الأكثر وضوحاً منذ سنوات حول مستقبل الحدود الجنوبية ودور الدولة في بسط سيادتها.

وأكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني بات جاهزاً لتسلّم كافة النقاط المحتلة على الحدود الجنوبية، مشيراً إلى أن الدولة ستتقدم فوراً إلى اللجنة الخماسية بجدول زمني واضح يحدد مراحل وآلية التسليم، بمجرد وقف الخروقات وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأحد أبرز عناصر المبادرة هو تكليف اللجنة الخماسية بالتأكد من أن القوى المسلحة اللبنانية وحدها تبسط سلطتها جنوب نهر الليطاني، ما يشكّل التزاماً صريحاً بإعادة تثبيت الدور الحصري للدولة في إدارة الأمن على الحدود.

وشدد الرئيس على استعداد لبنان للدخول في مفاوضات برعاية أممية، أميركية أو دولية مشتركة، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الاعتداءات عبر الحدود وإنهاء حالة الاشتباك المستمرة.

وتتضمن المبادرة دعوة للدول الشقيقة والصديقة لتحديد آلية دولية متكاملة لدعم الجيش اللبناني ومساندة البلاد في إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة، في إطار هدف وطني أكبر يتمثل في احتواء كل سلاح خارج الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وتطرح كلمة الرئيس عون رؤية واضحة تعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام تسوية دائمة تضمن الاستقرار والسيادة في الحدود الجنوبية للبنان.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عنصر من حزب الله اللبناني في هجوم نفذته الفرقة 91 بمساعدة سلاح الجو، في منطقة فرون جنوبي لبنان.

وأوضح الجيش أن العنصر كان نفذ هجمات ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وساهم في تطوير عناصر إرهابية، مشيراً إلى أن أفعاله تشكل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً استمرار عملياته لإزالة أي تهديد لإسرائيل.

كما أعلنت السلطات الصحية اللبنانية مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين في غارتين نفذتهما إسرائيل اليوم الجمعة على جنوب لبنان.

وقالت إن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية استهدفت صباح اليوم سيارة في منطقة عين السماحية على طريق بلدة زوطر الشرقية بصاروخين موجهين، ما أدى إلى مقتل شخص على الفور، بينما أصيب خمسة آخرون في بلدة شقرا المجاورة بانفجار قنبلة أُلقيت بواسطة مسيرة إسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي يقتل 13 عنصراً من حماس في غارة على مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

قتل الجيش الإسرائيلي 13 عنصراً من حركة حماس في غارة جوية شنها الثلاثاء على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد الجيش الجمعة.

وأوضح الجيش في بيان أن الضربة أسفرت عن القضاء على 13 إرهابياً من حماس، بينهم جهاد صيداوي، الضالع في تدريب مقاتلين بهدف شن هجمات على إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت أن الغارة أسفرت عن مقتل 13 شخصاً دون تحديد هوياتهم، فيما نشرت حماس الأربعاء قائمة بأسماء القتلى، قبل أن تصف الضربة الخميس على تليغرام بأنها مجزرة مروعة ارتقى فيها عدد من المدنيين الأبرياء.

ونعت ثانوية بيسان في المخيم طالبيها أمجد خشان وإبراهيم قدورة، مؤكدة أنهما قتلا في الغارة، وأرفقت بيانها بصورة الفتيين.

من جهتها، شددت حماس على عدم وجود أي منشآت عسكرية في المخيمات الفلسطينية جنوب لبنان ووصفت إعلان إسرائيل عن استهداف موقع تدريب تابع لها بأنه افتراء وكذب.

عراقجي يرد على دعوة نظيره اللبناني للتفاوض في دولة محايدة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفض بلاده إجراء مفاوضات مع لبنان في دولة محايدة، مؤكدا انفتاحه على الحوار المباشر دون وسيط. وجاء ذلك ردا على دعوة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لإجراء جولة تفاوضية خارج البلدين لمعالجة الملفات العالقة.

وكتب عراقجي على منصة إكس أن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكنها ترحّب بأي حوار يعزز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى عدم وجود حاجة لبلد ثالث يتوسط بين الجانبين، ودعا رجي لزيارة طهران، مؤكدا استعداده لزيارة بيروت في حال تلقى دعوة رسمية.

وجاء هذا الرد بعد تصريحات لرجي خلال ظهوره في برنامج صار الوقت، حيث دعا إلى مفاوضات في دولة محايدة، معتبرا أن المرحلة تتطلب موقفا حكوميا واضحا من تصريحات مسؤولي حزب الله، ومتهما الحرس الثوري الإيراني بالسيطرة على قرار الحزب العسكري.

وأكد رجي عدم وجود محرمات في التفاوض بما يخدم مصلحة اللبنانيين، قائلا إنه يؤيد أي قرار يتخذه مجلس الوزراء، بما في ذلك التفاوض مع دول أخرى مثل إسرائيل.

واعتبر رجي أن حزب الله غامر بلبنان خلال حرب غزة وساهم في إدخال البلاد في كارثة.