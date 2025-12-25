المنفي يستقبل سفير تركيا ويثمن التعازي في حادث تحطم طائرة «الحداد» ومرافقيه

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له.

ونقل السفير التركي خلال اللقاء تعازي القيادة التركية إلى الرئيس والشعب الليبي في مصاب سقوط طائرة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ورئيس أركان القوات البرية وعدد من مرافقيهما، معرباً عن بالغ الأسى والحزن لهذا الحادث الأليم.

وأكد السفير على استمرار السلطات التركية في التحقيقات المتعلقة بالحادثة، موضحاً أنها ستقدم تقريرًا كاملًا بعد اكتمال الإجراءات، ومشدداً على تعاطفه العميق مع أسر الضحايا وتمنياته لهم بالصبر والسلوان.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا والتأكيد على التعاون المشترك في كافة المجالات، ولاسيما متابعة التطورات المتعلقة بالجيش الليبي وأمن البلاد.