الرئيس المالي يستقبل وكيل الخارجية الليبية للشؤون السياسية

استقبل الرئيس المالي ” عاصيمي غويتا ” أمس السبت، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عيسى ” الذي يرأس وفد ليبيا في اجتماع تحالف الدول الإفريقية المنعقد في باماكو.

وتناول اللقاء الذي حضره رئيس حكومة مالي ” شوغويل مايغا ” العلاقات الثنائية بين البدين ، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر في الوفد الليبي قوله، أن اللقاء يأتي في إطار توجه دولة ليبيا إلى تولي دورها الريادي بالقارة الافريقية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية على هامش اجتماع تحالف الدول الإفريقية عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية مالي والتوغو والرأس الأخضر، تركزت على تعزيز وتطوير علاقات ليبيا مع البلدان الافريقية.

وبحث وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، مع وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، العلاقات الليبية – المالية وسبل تعزيزها وتطويرها .

وأكد الوزير المالي خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية تعزيز الروابط السياسية بين البلدين .

وعبر وزير الخارجية عن شكره وترحيبه بمشاركة ليبيا في الاجتماع الخاص بالتحالف السياسي الأفريقي .

بدوره أكد وكيل وزارة الخارجية، على أهمية الدور الذي تلعبه جمهورية مالي التي تلعبه في الساحة الأفريقية، لاسيما منطقة الساحل ، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الأمني، لاسيما مكافحة الإرهاب.

وعبر الوكيل عن شكره وتقديره لجمهورية مالي على تعاونها مع ليبيا في القضايا الإقليمية، ومن بينها التعاون الكبير في تجمع مقر الساحل والصحراء ، داعيا إلى التوقيع والتصديق على برتوكول بنك الاستثمار الأفريقي الذي تستضيف ليبيا مقره.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.