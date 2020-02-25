منوعات

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في ذمة الله

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 فبراير 2020 - 18:15
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منوعات
حسني مبارك في ذمة الله بعد تدهور حالته الصحية. [أسوتشييد برس]

توفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما، وذلك بحسب ما ذكرت صحف مصرية محلية.

وكان نجل حسني مبارك قد أعلن، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي “تويتر”، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وحسب موقع روسيا اليوم، بدأ مقربون من علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلته ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.

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وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد اعلن منذ عدة أيام إن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

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