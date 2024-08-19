الرئيس المصري يجدد تكليف محافظ البنك المركزي للمرة الثالثة!

للمرة الثالثة على التوالي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا، بالتجديد لـ “حسن عبد الله”، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام.

وكان السيسي أصدر في أغسطس 2022 قرارا بتعيين “عبد الله قائما” بأعمال محافظ البنك المركزي، للمرة الأولى خلفا لطارق عامر، ثم تم تجديد تعيينه لمدة عام آخر.

وفي نوفمبر 2023، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، وهو القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

وتم التجديد لـ “حسن عبدالله” عاما واحدا فقط، فيما تبلغ مدة تعيين المحافظ 4 سنوات بعد موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية.