الرئيس المصري يستقبل «المنفي» في القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية في العاصمة القاهؤة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، والسفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن السيسي أكد خلال اللقاء، دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

من جانبه؛ ثمن رئيس المجلس الرئاسي، الدور المصري الحيوي، وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.

كما عرض المنفي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.